Iparraldeko Bidea Zarautzetik Debarako etapa
Azkizu auzoa
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Agote Aundi aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
670
Azkizu auzoa
Askizu, Getaria auzoa
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Garbiñe eta Begoña
Oharrak: Gosariak, 3 euro; afariak, 10 euro, hiru plater, ura, ardoa eta kafea.
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 3
Zarautzetik Debarako etapa
km 22,0
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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