Camí del Nord Etapa de Zarautz a Deba
Barri d'Azkizu
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Alberg Esgoti Aundi
Disponible sense connexió
700
Barri d'Azkizu
Askizu, barri de Getaria
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Garbiñe i Begoña
Observacions: Serveixen desdejunis 3 euros i sopars 10 euros amb tres plats, aigua, vi i cafè .
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 3
Etapa de Zarautz a Deba
km 22,0
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
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