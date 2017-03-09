Camiño Francés Etapa de Triacastela a Sarria
Lugar da Balsa
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Albergue Ecolóxico O Bico
Dispoñible sen conexión
470
Lugar da Balsa
A Balsa (Lugo)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Asociación Albergue Ecolóxico O Bico
Persoa encargada de atender o albergue: Carles e Maribel
Observacións: Serven almorzos (4 euros). Cea comunitaria vegana (11 euros). Teñen servizo básico de bar, bebidas e cousas de picar. Admiten cans.Dispoñen de Sala de meditación e ioga- Baños de bosque xunto a castaños centenarios.- Bosque con hamacas- Biblioteca
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 26
Etapa de Triacastela a Sarria
km 18,3
Tempo 04H 15’
Dificultade media
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