Galego
Planificar o meu Camiño
  1. Inicio ·
Camiño Francés Etapa de Triacastela a Sarria

Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

Albergue Ecolóxico O Bico

Dispoñible sen conexión
47
0
Albergue el beso

Lugar da Balsa
A Balsa (Lugo)

633 550 558

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Asociación Albergue Ecolóxico O Bico

Persoa encargada de atender o albergue: Carles e Maribel

Observacións: Serven almorzos (4 euros). Cea comunitaria vegana (11 euros). Teñen servizo básico de bar, bebidas e cousas de picar. Admiten cans.Dispoñen de Sala de meditación e ioga- Baños de bosque xunto a castaños centenarios.- Bosque con hamacas- Biblioteca

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Triacastela a Sarria Etapa 26

Etapa de Triacastela a Sarria

km 18,3
Tempo 04H 15’
Dificultade media
Engadir albergue á miña selección

Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.

Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de Santiago

Ver todo

Así ven os peregrinos o Albergue Ecolóxico O Bico

Ver todo

Envía túas fotografías!