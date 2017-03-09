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Bide Frantsesa Triacastela eta Sarria arteko etapa

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El Beso aterpetxe ekologikoa

Konexiorik gabe erabilgarri
47
0
Albergue el beso

Tokia: A Balsa
A Balsa (Lugo)

633 550 558

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: El Beso aterpetxe ekologikoaren elkartea

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Carles eta Maribel

Oharrak: Gosariak (4 euro). Afari komunitario beganoa (11 euro). Oinarrizko zerbitzua dute taberna, edari eta pikatzeko gauzetan. Zakurrak onartzen dituzte. Meditazio-aretoa eta yoga dituzte - Baso-bainuak, ehunka urteko gaztainondoen ondoan. - Basoa hamakekin - Liburutegia

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Triacastela eta Sarria arteko etapa Etapa 26

Triacastela eta Sarria arteko etapa

km 18,0
Denbora 04H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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