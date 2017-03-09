Bide Frantsesa Triacastela eta Sarria arteko etapa
Tokia: A Balsa
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El Beso aterpetxe ekologikoa
Konexiorik gabe erabilgarri
470
Tokia: A Balsa
A Balsa (Lugo)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: El Beso aterpetxe ekologikoaren elkartea
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Carles eta Maribel
Oharrak: Gosariak (4 euro). Afari komunitario beganoa (11 euro). Oinarrizko zerbitzua dute taberna, edari eta pikatzeko gauzetan. Zakurrak onartzen dituzte. Meditazio-aretoa eta yoga dituzte - Baso-bainuak, ehunka urteko gaztainondoen ondoan. - Basoa hamakekin - Liburutegia
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 26
Triacastela eta Sarria arteko etapa
km 18,0
Denbora 04H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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