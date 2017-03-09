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Camino Francés Etapa de Triacastela a Sarria

Albergue Ecológico El Beso

Disponible sin conexión
50
12
Albergue el beso

Lugar de A Balsa
A Balsa (Lugo)

633 550 558

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación Albergue Ecológico El Beso

Persona encargada de atender el albergue: Carles y Maribel

Observaciones: Sirven desayunos (4 euros). Cena comunitaria vegana (11 euros). Tienen servicio básico de bar, bebidas y cosas de picar. Admiten perros. Disponen de Sala de meditación y yoga - Baños de bosque junto a castaños centenarios. - Bosque con hamacas - Biblioteca

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Triacastela a Sarria Etapa 26

Etapa de Triacastela a Sarria

km 18,3
Tiempo 04H 15’
Dificultad Media
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