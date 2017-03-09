Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación Albergue Ecológico El Beso

Persona encargada de atender el albergue: Carles y Maribel

Observaciones: Sirven desayunos (4 euros). Cena comunitaria vegana (11 euros). Tienen servicio básico de bar, bebidas y cosas de picar. Admiten perros. Disponen de Sala de meditación y yoga - Baños de bosque junto a castaños centenarios. - Bosque con hamacas - Biblioteca