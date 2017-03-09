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Camí Francès Etapa de Triacastela a Sarria

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Alberg Ecològic El Petó

Disponible sense connexió
47
0
Albergue el beso

Lloc de Bassa
A Bassa (Lugo)

633 550 558

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Associació Alberg Ecològic El Petó

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Carles i Maribel

Observacions: Serveixen desdejunis (4 euros). Sopar comunitari vegà (11 euros). Tenen servei bàsic de bar, begudes i coses de picar. Admeten gossos.Disposen de Sala de meditació i ioga- Baños de bosc al costat de castanyers centenaris.- Bosc amb hamaques- Biblioteca

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Triacastela a Sarria Etapa 26

Etapa de Triacastela a Sarria

km 18,3
Temps 04H 15’
Dificultat mitjana
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