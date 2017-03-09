Camí Francès Etapa de Triacastela a Sarria
Lloc de Bassa
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Alberg Ecològic El Petó
Disponible sense connexió
470
Lloc de Bassa
A Bassa (Lugo)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Associació Alberg Ecològic El Petó
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Carles i Maribel
Observacions: Serveixen desdejunis (4 euros). Sopar comunitari vegà (11 euros). Tenen servei bàsic de bar, begudes i coses de picar. Admeten gossos.Disposen de Sala de meditació i ioga- Baños de bosc al costat de castanyers centenaris.- Bosc amb hamaques- Biblioteca
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 26
Etapa de Triacastela a Sarria
km 18,3
Temps 04H 15’
Dificultat mitjana
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