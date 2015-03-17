Camiño Francés Etapa de Astorga a Foncebadón
C/ Real, 2
Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue e Centro de turismo rural O Camiñante
Dispoñible sen conexión
37490
C/ Real, 2
Santa Catalina de Somoza
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privada
Persoa encargada de atender o albergue: Ofelia
Observacións: Ademais do albergue hai un Centro de turismo rural con 12 habitacións (11 dobres e unha de catro prazas. Consultar prezos). Dispoñen de bar e ofrecen menús.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 21
Etapa de Astorga a Foncebadón
km 25,9
Tempo
Dificultade stages.dificultad.null
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo