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Camiño Francés Etapa de Astorga a Foncebadón

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Albergue e Centro de turismo rural O Camiñante

Dispoñible sen conexión
3749
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04 albergue y centro de turismo rural el caminante

C/ Real, 2
Santa Catalina de Somoza

987 69 10 98

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privada

Persoa encargada de atender o albergue: Ofelia

Observacións: Ademais do albergue hai un Centro de turismo rural con 12 habitacións (11 dobres e unha de catro prazas. Consultar prezos). Dispoñen de bar e ofrecen menús.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Astorga a Foncebadón Etapa 21

Etapa de Astorga a Foncebadón

km 25,9
Tempo
Dificultade stages.dificultad.null
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