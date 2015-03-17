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Camino Francés Etapa de Astorga a Foncebadón

Albergue y Centro de turismo rural El Caminante

Disponible sin conexión
3777
39
04 albergue y centro de turismo rural el caminante

C/ Real, 2
Santa Catalina de Somoza

987 69 10 98

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privada

Persona encargada de atender el albergue: Ofelia

Observaciones: Además del albergue hay un Centro de turismo rural con 12 habitaciones (11 dobles y una de cuatro plazas. Consultar precios). Disponen de bar y ofrecen menús.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Astorga a Foncebadón Etapa 21

Etapa de Astorga a Foncebadón

km 25,9
Tiempo 05H 45’
Dificultad Media
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