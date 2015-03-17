Camino Francés Etapa de Astorga a Foncebadón
C/ Real, 2
Albergue y Centro de turismo rural El Caminante
Disponible sin conexión
377739
C/ Real, 2
Santa Catalina de Somoza
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privada
Persona encargada de atender el albergue: Ofelia
Observaciones: Además del albergue hay un Centro de turismo rural con 12 habitaciones (11 dobles y una de cuatro plazas. Consultar precios). Disponen de bar y ofrecen menús.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 21
Etapa de Astorga a Foncebadón
km 25,9
Tiempo 05H 45’
Dificultad Media
¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.
Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de SantiagoVer todos