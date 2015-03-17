Camí Francès Etapa d'Astorga a Foncebadón
C/ Real, 2
Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Alberg i Centre de turisme rural El Caminante
Disponible sense connexió
37500
C/ Real, 2
Santa Catalina de Somoza
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privada
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Ofelia
Observacions: A més de l'alberg hi ha un Centre de turisme rural amb 12 habitacions (11 dobles i una de quatre places. Consultar preus). Disposen de bar i ofereixen menús.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 21
Etapa d'Astorga a Foncebadón
km 25,9
Temps
Dificultat stages.dificultad.null
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots