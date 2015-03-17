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Camí Francès Etapa d'Astorga a Foncebadón

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Alberg i Centre de turisme rural El Caminante

Disponible sense connexió
3750
0
04 albergue y centro de turismo rural el caminante

C/ Real, 2
Santa Catalina de Somoza

987 69 10 98

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privada

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Ofelia

Observacions: A més de l'alberg hi ha un Centre de turisme rural amb 12 habitacions (11 dobles i una de quatre places. Consultar preus). Disposen de bar i ofereixen menús.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa d'Astorga a Foncebadón Etapa 21

Etapa d'Astorga a Foncebadón

km 25,9
Temps
Dificultat stages.dificultad.null
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