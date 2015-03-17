Bide Frantsesa Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa
Reala kalea, 2
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El Caminante aterpetxea eta landa-turismoko zentroa
Konexiorik gabe erabilgarri
37500
Reala kalea, 2
Somozako Santa Katalina
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Ofelia
Oharrak: Aterpetxeaz gain, 12 logela dituen landa-turismoko zentro bat dago (11 logela bikoitz eta lau plaza). Prezioak kontsultatu). Taberna dute eta menuak eskaintzen dituzte.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 21
Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa
km 25,9
Denbora
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