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Bide Frantsesa Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa

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El Caminante aterpetxea eta landa-turismoko zentroa

Konexiorik gabe erabilgarri
3750
0
04 albergue y centro de turismo rural el caminante

Reala kalea, 2
Somozako Santa Katalina

987 691098

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Ofelia

Oharrak: Aterpetxeaz gain, 12 logela dituen landa-turismoko zentro bat dago (11 logela bikoitz eta lau plaza). Prezioak kontsultatu). Taberna dute eta menuak eskaintzen dituzte.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa Etapa 21

Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa

km 25,9
Denbora
Zailtasuna stages.dificultad.null
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek El Caminante aterpetxea eta landa-turismoko zentroa

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