Camiño Francés Etapa de Pamplona/Iruña a Ponte a Raíña/Gares
Praza Pai Guillermo Zicke s/n
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Albergue dos Pais Reparadores
Dispoñible sen conexión
4870
Praza Pai Guillermo Zicke s/n
Ponte a Raíña-Gares
Propiedade do albergue: Privada. Comunidade de Pais Reparadores
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Comunidade de Pais Reparadores
Persoa encargada de atender o albergue: Hospitaleros voluntarios
Observacións:
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 4
Etapa de Pamplona/Iruña a Ponte a Raíña/Gares
km 24,0
Tempo 05H 45’
Dificultade media
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