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Camiño Francés Etapa de Pamplona/Iruña a Ponte a Raíña/Gares

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Albergue dos Pais Reparadores

Dispoñible sen conexión
487
0
07 albergue de puente la reina

Praza Pai Guillermo Zicke s/n
Ponte a Raíña-Gares

663 615 795

[email protected]

Propiedade do albergue: Privada. Comunidade de Pais Reparadores

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Comunidade de Pais Reparadores

Persoa encargada de atender o albergue: Hospitaleros voluntarios

Observacións:

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Pamplona/Iruña a Ponte a Raíña/Gares Etapa 4

Etapa de Pamplona/Iruña a Ponte a Raíña/Gares

km 24,0
Tempo 05H 45’
Dificultade media
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