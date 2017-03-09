Camino Francés Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares
Plaza Padre Guillermo Zicke s/n
Albergue de los Padres Reparadores
Disponible sin conexión
553183
Plaza Padre Guillermo Zicke s/n
Puente la Reina-Gares
Propiedad del albergue: Privada. Comunidad de Padres Reparadores
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Comunidad de Padres Reparadores
Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros voluntarios
Observaciones:
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 4
Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares
km 24,0
Tiempo 05H 45’
Dificultad Media
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