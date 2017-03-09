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Camino Francés Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares

Albergue de los Padres Reparadores

Disponible sin conexión
553
183
07 albergue de puente la reina

Plaza Padre Guillermo Zicke s/n
Puente la Reina-Gares

663 615 795

[email protected]

Propiedad del albergue: Privada. Comunidad de Padres Reparadores

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Comunidad de Padres Reparadores

Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros voluntarios

Observaciones:

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares Etapa 4

Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares

km 24,0
Tiempo 05H 45’
Dificultad Media
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