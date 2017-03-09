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Camí Francès Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares

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Alberg dels Pares Reparadors

Disponible sense connexió
487
1
07 albergue de puente la reina

Plaza Padre Guillermo Zicke s/n
Puente la Reina-Gares

663 615 795

[email protected]

Propietat de l'alberg: Privada. Comunitat de Pares Reparadors

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Comunitat de Pares Reparadors

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hospitaleros voluntaris

Observacions:

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares Etapa 4

Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares

km 24,0
Temps 05H 45’
Dificultat mitjana
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