Bide Frantsesa Iruñetik Garesera
Aita Guillermo Zicke plaza z/g
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Guraso konpontzaileen aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
4870
Aita Guillermo Zicke plaza z/g
Gares-Gares
Aterpetxearen jabegoa: pribatua. Guraso konpontzaileen komunitatea
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Guraso konpontzaileen komunitatea
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Borondatezko ospitaleak
Oharrak:
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak