Euskara
Nire bidea planifikatu
  1. Hasiera ·
Bide Frantsesa Iruñetik Garesera

Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.

Guraso konpontzaileen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
487
0
07 albergue de puente la reina

Aita Guillermo Zicke plaza z/g
Gares-Gares

663 615 795

gmail.konpontzaileak@com

Aterpetxearen jabegoa: pribatua. Guraso konpontzaileen komunitatea

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Guraso konpontzaileen komunitatea

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Borondatezko ospitaleak

Oharrak:

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Iruñetik Garesera Etapa 4

Iruñetik Garesera

km 24,0
Denbora 05H 45’
Zailtasuna ERTAINA
Gehitu aterpetxea nire hautaketari

Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?

Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.

Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

Ikusi denak

Honela ikusten dute erromesek Guraso konpontzaileen aterpetxea

Ikusi denak

Bidali zure argazkiak!