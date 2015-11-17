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Albergue Don Camiño
C/ Real, 23
Villalcázar de Sirga (Palencia)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Mariano Garrido
Observacións: Ademais do albergue os propietarios rexentan un bar-restaurante e tres casas rurais independentes construídas en arquitectura clásica de pedra e adobe, cun par de xardíns. Tamén dan servizo de taxi.
Camiño Francés
Etapa de Boadilla del Camino a Carrion dos Condes
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