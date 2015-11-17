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Camiño Francés Etapa de Boadilla del Camino a Carrion dos Condes

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Albergue Don Camiño

Dispoñible sen conexión
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Albergue Don Camiño

C/ Real, 23
Villalcázar de Sirga (Palencia)

979 88 81 63, 620 39 90 40

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Mariano Garrido

Observacións: Ademais do albergue os propietarios rexentan un bar-restaurante e tres casas rurais independentes construídas en arquitectura clásica de pedra e adobe, cun par de xardíns. Tamén dan servizo de taxi.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Boadilla del Camino a Carrion dos Condes Etapa 15

Etapa de Boadilla del Camino a Carrion dos Condes

km 24,6
Tempo 05H 20’
Dificultade media
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