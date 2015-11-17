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Alberg Don Camí
C/ Real, 23
Villalcázar de Sirga (Palència)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Marià Garrit
Observacions: A més de l'alberg els propietaris regenten un bar-restaurant i tres cases rurals independents construïdes en arquitectura clàssica de pedra i tova, amb un parell de jardins. També donen servei de taxi.
Camí Francès
Etapa de Boadilla del Camí a Carrion dels Comtes
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