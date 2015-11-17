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Camí Francès Etapa de Boadilla del Camí a Carrion dels Comtes

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Alberg Don Camí

Disponible sense connexió
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Alberg Don Camí

C/ Real, 23
Villalcázar de Sirga (Palència)

979 88 81 63, 620 39 90 40

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Marià Garrit

Observacions: A més de l'alberg els propietaris regenten un bar-restaurant i tres cases rurals independents construïdes en arquitectura clàssica de pedra i tova, amb un parell de jardins. També donen servei de taxi.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Boadilla del Camí a Carrion dels Comtes Etapa 15

Etapa de Boadilla del Camí a Carrion dels Comtes

km 24,6
Temps 05H 20’
Dificultat mitjana
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