Camino Francés Etapa de Boadilla del Camino a Carrion de los Condes
C/ Real, 23
Albergue Don Camino
Disponible sin conexión
177
C/ Real, 23
Villalcázar de Sirga (Palencia)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Mariano Garrido
Observaciones: Además del albergue los propietarios regentan un bar-restaurante y tres casas rurales independientes construidas en arquitectura clásica de piedra y adobe, con un par de jardines. También dan servicio de taxi.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 15
Etapa de Boadilla del Camino a Carrion de los Condes
km 24,6
Tiempo 05H 20’
Dificultad Media
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