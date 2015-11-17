Albergue Don Camino

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Mariano Garrido

Observaciones: Además del albergue los propietarios regentan un bar-restaurante y tres casas rurales independientes construidas en arquitectura clásica de piedra y adobe, con un par de jardines. También dan servicio de taxi.