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Camino Francés Etapa de Boadilla del Camino a Carrion de los Condes

Albergue Don Camino

Disponible sin conexión
17
7
Albergue Don Camino

C/ Real, 23
Villalcázar de Sirga (Palencia)

979 88 81 63, 620 39 90 40

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Mariano Garrido

Observaciones: Además del albergue los propietarios regentan un bar-restaurante y tres casas rurales independientes construidas en arquitectura clásica de piedra y adobe, con un par de jardines. También dan servicio de taxi.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Boadilla del Camino a Carrion de los Condes Etapa 15

Etapa de Boadilla del Camino a Carrion de los Condes

km 24,6
Tiempo 05H 20’
Dificultad Media
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