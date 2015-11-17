Bide Frantsesa Boadilla del Camino a Carrion de los Condes etapa
Errege kalea, 23
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Don Camino aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
160
Errege kalea, 23
Villalcázar de Sirga (Palentzia)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Mariano Garrido
Oharrak: Aterpetxeaz gain, jabeek taberna-jatetxe bat eta hiru landetxe independente dituzte, harrizko eta adobezko arkitektura klasikoan eraikiak, lorategi pare batekin. Taxi zerbitzua ere ematen dute.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 15
Boadilla del Camino a Carrion de los Condes etapa
km 24,6
Denbora 05H 20’
Zailtasuna ERTAINA
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