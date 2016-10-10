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Camiño Francés Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela

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Albergue do Monte do Gozo

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Albergue del monte do gozo

Estrada do Aeroporto, km 2
Santiago de Compostela

Carece de teléfono de información ao peregrino

Web / Link

Propiedade do albergue: Xunta de Galicia

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta de Galicia

Persoa encargada de atender o albergue:

Observacións: O albergue de Monte do Gozo está dividido en tres pavillóns, o 28, 29 e 30. No 29 atópase a recepción e todos eles, ademais das habitacións, contan con salón e cociña equipada.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela Etapa 31

Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela

km 20,0
Tempo 04H 30’
Dificultade media
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