Camiño Francés Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela
Estrada do Aeroporto, km 2
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Albergue do Monte do Gozo
Dispoñible sen conexión
2790
Estrada do Aeroporto, km 2
Santiago de Compostela
Propiedade do albergue: Xunta de Galicia
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta de Galicia
Persoa encargada de atender o albergue:
Observacións: O albergue de Monte do Gozo está dividido en tres pavillóns, o 28, 29 e 30. No 29 atópase a recepción e todos eles, ademais das habitacións, contan con salón e cociña equipada.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 31
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela
km 20,0
Tempo 04H 30’
Dificultade media
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