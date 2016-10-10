Castellano
Planificar mi Camino
  1. Inicio ·
Camino Francés Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela

Albergue del Monte do Gozo

Disponible sin conexión
290
190
Albergue del monte do gozo

Carretera del Aeropuerto, km 2
Santiago de Compostela

Carece de teléfono de información al peregrino

Web / Link

Propiedad del albergue: Xunta de Galicia

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia

Persona encargada de atender el albergue:

Observaciones: El albergue de Monte do Gozo está dividido en tres pabellones, el 28, 29 y 30. En el 29 se encuentra la recepción y todos ellos, además de las habitaciones, cuentan con salón y cocina equipada.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela Etapa 31

Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela

km 20,0
Tiempo 04H 30’
Dificultad Media
Añadir albergue a mi selección

¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.

Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de Santiago

Ver todos

Así ven los peregrinos el Albergue del Monte do Gozo

Ver todos

¡Envía tus fotografías!