Albergue del Monte do Gozo

Propiedad del albergue: Xunta de Galicia

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia

Persona encargada de atender el albergue:

Observaciones: El albergue de Monte do Gozo está dividido en tres pabellones, el 28, 29 y 30. En el 29 se encuentra la recepción y todos ellos, además de las habitaciones, cuentan con salón y cocina equipada.