Camino Francés Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela
Carretera del Aeropuerto, km 2
Albergue del Monte do Gozo
Disponible sin conexión
290190
Carretera del Aeropuerto, km 2
Santiago de Compostela
Propiedad del albergue: Xunta de Galicia
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia
Persona encargada de atender el albergue:
Observaciones: El albergue de Monte do Gozo está dividido en tres pabellones, el 28, 29 y 30. En el 29 se encuentra la recepción y todos ellos, además de las habitaciones, cuentan con salón y cocina equipada.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 31
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela
km 20,0
Tiempo 04H 30’
Dificultad Media
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