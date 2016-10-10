Bide Frantsesa Pedrouzotik Santiagorako etapa
Aireportuko errepidea, 2. km
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Monte do Gozoko aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
2790
Aireportuko errepidea, 2. km
Santiago
Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Galiziako Xunta
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:
Oharrak: Monte do Gozoko aterpetxea hiru pabiloitan banatuta dago, 28, 29 eta 30ean. 29an harrera-lekua dago, eta guztiek, gelez gain, egongela eta sukaldea dituzte.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 31
Pedrouzotik Santiagorako etapa
km 20,0
Denbora 04H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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