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Bide Frantsesa Pedrouzotik Santiagorako etapa

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Monte do Gozoko aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
279
0
Albergue del monte do gozo

Aireportuko errepidea, 2. km
Santiago

Ez du erromesarentzako informazio-telefonorik

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Galiziako Xunta

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:

Oharrak: Monte do Gozoko aterpetxea hiru pabiloitan banatuta dago, 28, 29 eta 30ean. 29an harrera-lekua dago, eta guztiek, gelez gain, egongela eta sukaldea dituzte.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Pedrouzotik Santiagorako etapa Etapa 31

Pedrouzotik Santiagorako etapa

km 20,0
Denbora 04H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Monte do Gozoko aterpetxea

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