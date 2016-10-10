Camí Francès Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostel·la
Carretera de l'Aeroport, km 2
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Alberg de la Muntanya do Goig
Disponible sense connexió
2790
Carretera de l'Aeroport, km 2
Santiago de Compostel·la
Propietat de l'alberg: Xunta de Galícia
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Xunta de Galícia
Persona encarregada d’atendre l'alberg:
Observacions: L'alberg de Muntanya do Goig està dividit en tres pavellons, el 28, 29 i 30. En el 29 es troba la recepció i tots ells, a més de les habitacions, compten amb saló i cuina equipada.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 31
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostel·la
km 20,0
Temps 04H 30’
Dificultat mitjana
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