Camiño Francés Etapa de Terradillos dos Templarios a El Burgo Ranero
Praza Maior
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Albergue do Burgo Ranero, Domenico Laffi
Dispoñible sen conexión
1090
Praza Maior
El Burgo Ranero (León)
Propiedade do albergue: Concello del Burgo Ranero
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello del Burgo Ranero
Persoa encargada de atender o albergue: Hospitaleros voluntarios
Observacións:
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 17
Etapa de Terradillos dos Templarios a El Burgo Ranero
km 30,6
Tempo 07H 00’
Dificultade media
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