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Camiño Francés Etapa de Terradillos dos Templarios a El Burgo Ranero

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Albergue do Burgo Ranero, Domenico Laffi

Dispoñible sen conexión
109
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04 albergue del burgo ranero domenico laffi

Praza Maior
El Burgo Ranero (León)

987 33 00 23, 987 33 00 47

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Concello del Burgo Ranero

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello del Burgo Ranero

Persoa encargada de atender o albergue: Hospitaleros voluntarios

Observacións:

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Terradillos dos Templarios a El Burgo Ranero Etapa 17

Etapa de Terradillos dos Templarios a El Burgo Ranero

km 30,6
Tempo 07H 00’
Dificultade media
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