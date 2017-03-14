Bide Frantsesa El Burgo Raneroko tenplarioen terrazatxoen etapa
Plaza Nagusia
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Burgo Ranero aterpetxea, Domenico Laffi
Konexiorik gabe erabilgarri
1090
Plaza Nagusia
El Burgo Ranero (Leon)
Aterpetxearen jabegoa: El Burgo Raneroko Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: El Burgo Raneroko Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Borondatezko ospitaleak
Oharrak:
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 17
El Burgo Raneroko tenplarioen terrazatxoen etapa
km 30,6
Denbora 07H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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