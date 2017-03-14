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Bide Frantsesa El Burgo Raneroko tenplarioen terrazatxoen etapa

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Burgo Ranero aterpetxea, Domenico Laffi

Konexiorik gabe erabilgarri
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04 albergue del burgo ranero domenico laffi

Plaza Nagusia
El Burgo Ranero (Leon)

987 33 00 23, 987 33 00 47

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: El Burgo Raneroko Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: El Burgo Raneroko Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Borondatezko ospitaleak

Oharrak:

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
El Burgo Raneroko tenplarioen terrazatxoen etapa Etapa 17

El Burgo Raneroko tenplarioen terrazatxoen etapa

km 30,6
Denbora 07H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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