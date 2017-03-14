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Camino Francés Etapa de Terradillos de los Templarios a El Burgo Ranero

Albergue del Burgo Ranero, Domenico Laffi

Disponible sin conexión
133
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04 albergue del burgo ranero domenico laffi

Plaza Mayor
El Burgo Ranero (León)

987 33 00 23, 987 33 00 47

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de El Burgo Ranero

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de El Burgo Ranero

Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros voluntarios

Observaciones:

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Terradillos de los Templarios a El Burgo Ranero Etapa 17

Etapa de Terradillos de los Templarios a El Burgo Ranero

km 30,6
Tiempo 07H 00’
Dificultad Media
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