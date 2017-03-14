Camino Francés Etapa de Terradillos de los Templarios a El Burgo Ranero
Plaza Mayor
Albergue del Burgo Ranero, Domenico Laffi
Disponible sin conexión
133133
Plaza Mayor
El Burgo Ranero (León)
Propiedad del albergue: Ayuntamiento de El Burgo Ranero
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de El Burgo Ranero
Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros voluntarios
Observaciones:
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 17
Etapa de Terradillos de los Templarios a El Burgo Ranero
km 30,6
Tiempo 07H 00’
Dificultad Media
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