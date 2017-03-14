Camí Francès Etapa de Terradillos dels Templers al Burg Ranero
Plaça Major
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Alberg del Burgo Ranero, Domenico Laffi
Disponible sense connexió
1100
Plaça Major
El Burgo Ranero (León)
Propietat de l'alberg: Ajuntament del Burg Ranero
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament del Burgo Ranero
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hospitaleros voluntaris
Observacions:
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 17
Etapa de Terradillos dels Templers al Burg Ranero
km 30,6
Temps 07H 00’
Dificultat mitjana
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