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Camí Francès Etapa de Terradillos dels Templers al Burg Ranero

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Alberg del Burgo Ranero, Domenico Laffi

Disponible sense connexió
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04 albergue del burgo ranero domenico laffi

Plaça Major
El Burgo Ranero (León)

987 33 00 23, 987 33 00 47

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Ajuntament del Burg Ranero

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament del Burgo Ranero

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hospitaleros voluntaris

Observacions:

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Terradillos dels Templers al Burg Ranero Etapa 17

Etapa de Terradillos dels Templers al Burg Ranero

km 30,6
Temps 07H 00’
Dificultat mitjana
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