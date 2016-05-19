Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue Divina Pastora
C/ Lain Calvo, 10
Burgos
Propiedade do albergue: Asociación de Comerciantes e Industriais de Burgos
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Asociación de Comerciantes e Industriais de Burgos
Persoa encargada de atender o albergue: Voluntarios
Observacións: No século XV foi hospital de peregrinos de Santiago e Santa Catalina. Hai misa diaria na capela.
Camiño Francés
Etapa de Agés a Burgos
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo