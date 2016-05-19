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Camino Francés Etapa de Agés a Burgos

Albergue Divina Pastora

Disponible sin conexión
18
28

C/ Lain Calvo, 10
Burgos

947 20 79 52

Propiedad del albergue: Asociación de Comerciantes e Industriales de Burgos

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación de Comerciantes e Industriales de Burgos

Persona encargada de atender el albergue: Voluntarios

Observaciones: En el siglo XV fue hospital de peregrinos de Santiago y Santa Catalina. Hay misa diaria en la capilla.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Agés a Burgos Etapa 12

Etapa de Agés a Burgos

km 23,0
Tiempo 04H 55’
Dificultad Media
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