Albergue Divina Pastora

C/ Lain Calvo, 10

Burgos 947 20 79 52

Propiedad del albergue: Asociación de Comerciantes e Industriales de Burgos

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación de Comerciantes e Industriales de Burgos

Persona encargada de atender el albergue: Voluntarios

Observaciones: En el siglo XV fue hospital de peregrinos de Santiago y Santa Catalina. Hay misa diaria en la capilla.