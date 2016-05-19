Camino Francés Etapa de Agés a Burgos
C/ Lain Calvo, 10
Albergue Divina Pastora
Disponible sin conexión
1828
C/ Lain Calvo, 10
Burgos
Propiedad del albergue: Asociación de Comerciantes e Industriales de Burgos
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación de Comerciantes e Industriales de Burgos
Persona encargada de atender el albergue: Voluntarios
Observaciones: En el siglo XV fue hospital de peregrinos de Santiago y Santa Catalina. Hay misa diaria en la capilla.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 12
Etapa de Agés a Burgos
km 23,0
Tiempo 04H 55’
Dificultad Media
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