Pastora Jainkoaren aterpetxea

Bide Frantsesa Agesetik Burgosera
Lain Calvo kalea, 10
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Lain Calvo kalea, 10
Burgos
Aterpetxearen jabegoa: Burgosko Merkatari eta Industrialarien Elkartea
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Burgosko Merkatari eta Industrialarien Elkartea
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Boluntarioak
Oharrak: XV. mendean Santiago eta Santa Katalinako erromesen ospitalea izan zen. Eguneko meza dago kaperan.
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak