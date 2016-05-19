Pastora Jainkoaren aterpetxea

Euskara
Nire bidea planifikatu
  1. Hasiera ·
Bide Frantsesa Agesetik Burgosera

Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.

Konexiorik gabe erabilgarri
14
0

Lain Calvo kalea, 10
Burgos

947207952

Aterpetxearen jabegoa: Burgosko Merkatari eta Industrialarien Elkartea

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Burgosko Merkatari eta Industrialarien Elkartea

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Boluntarioak

Oharrak: XV. mendean Santiago eta Santa Katalinako erromesen ospitalea izan zen. Eguneko meza dago kaperan.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Agesetik Burgosera Etapa 12

Agesetik Burgosera

km 23,0
Denbora 04H 55’
Zailtasuna ERTAINA
Gehitu aterpetxea nire hautaketari

Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?

Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.

Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

Ikusi denak

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.

Bidali zure argazkiak! Argazki guztiak ikusi