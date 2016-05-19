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Alberg Divina Pastora
C/ Lain Calvo, 10
Burgos
Propietat de l'alberg: Associació de Comerciants i Industrials de Burgos
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Associació de Comerciants i Industrials de Burgos
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Voluntaris
Observacions: En el segle XV va ser hospital de pelegrins de Santiago i Santa Catalina. Hi ha missa diària en la capella.
Camí Francès
Etapa d'Agés a Burgos
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Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots