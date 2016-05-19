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Camí Francès Etapa d'Agés a Burgos

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Alberg Divina Pastora

Disponible sense connexió
15
0

C/ Lain Calvo, 10
Burgos

947 20 79 52

Propietat de l'alberg: Associació de Comerciants i Industrials de Burgos

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Associació de Comerciants i Industrials de Burgos

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Voluntaris

Observacions: En el segle XV va ser hospital de pelegrins de Santiago i Santa Catalina. Hi ha missa diària en la capella.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa d'Agés a Burgos Etapa 12

Etapa d'Agés a Burgos

km 23,0
Temps 04H 55’
Dificultat mitjana
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Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

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