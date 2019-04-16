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Camiño Vasco Etapa de Zerain a Salvatierra

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Albergue de Zegama

Dispoñible sen conexión
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Albergue de Zegama

Rúa San Bartolomé, s/n
Zegama

747 430 959

[email protected]

Propiedade do albergue: Concello

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello

Persoa encargada de atender o albergue: Albergue municipal atendido por hospitaleros

Observacións: Aberto de novo desde maio 2022Exclusivo para peregrinos

Camiño Vasco

Camiño Vasco

Etapas 8
km 203,4
Etapa de Zerain a Salvatierra Etapa 4

Etapa de Zerain a Salvatierra

km 28,0
Tempo 08H 00’
Dificultade alta
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