Camiño Vasco Etapa de Zerain a Salvatierra
Rúa San Bartolomé, s/n
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Albergue de Zegama
Dispoñible sen conexión
60
Rúa San Bartolomé, s/n
Zegama
Propiedade do albergue: Concello
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello
Persoa encargada de atender o albergue: Albergue municipal atendido por hospitaleros
Observacións: Aberto de novo desde maio 2022Exclusivo para peregrinos
Camiño Vasco
Etapas 8
km 203,4
Etapa 4
Etapa de Zerain a Salvatierra
km 28,0
Tempo 08H 00’
Dificultade alta
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