Camí Basc Etapa de Zerain a Salvatierra
Carrer Sant Bartolomé, s/n
Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Alberg de Zegama
Disponible sense connexió
60
Carrer Sant Bartolomé, s/n
Zegama
Propietat de l'alberg: Ajuntament
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Alberg municipal atès per hospitaleros
Observacions: Obert de nou des de maig 2022Exclusiu per a pelegrins
Camí Basc
Etapes 8
km 203,4
Etapa 4
Etapa de Zerain a Salvatierra
km 28,0
Temps 08H 00’
Dificultat alta
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?
Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots