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Camí Basc Etapa de Zerain a Salvatierra

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Alberg de Zegama

Disponible sense connexió
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Alberg de Zegama

Carrer Sant Bartolomé, s/n
Zegama

747 430 959

[email protected]

Propietat de l'alberg: Ajuntament

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Alberg municipal atès per hospitaleros

Observacions: Obert de nou des de maig 2022Exclusiu per a pelegrins

Camí Basc

Camí Basc

Etapes 8
km 203,4
Etapa de Zerain a Salvatierra Etapa 4

Etapa de Zerain a Salvatierra

km 28,0
Temps 08H 00’
Dificultat alta
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