Euskal Bidea Zeraingo etapa Agurainera
San Bartolome kalea, z/g
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Zegamako aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
60
San Bartolome kalea, z/g
Zegama
Aterpetxearen jabegoa: Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Udal aterpetxea, ospitaleek zaindua
Oharrak: Berriro irekia 2022ko maiatzetik aurrera Erromesentzat bakarrik
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