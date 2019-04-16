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Euskal Bidea Zeraingo etapa Agurainera

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Zegamako aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Zegamako aterpetxea

San Bartolome kalea, z/g
Zegama

747 430 959

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Udal aterpetxea, ospitaleek zaindua

Oharrak: Berriro irekia 2022ko maiatzetik aurrera Erromesentzat bakarrik

Euskal bidea

Euskal bidea

Etapak 8
km 202,5
Zeraingo etapa Agurainera Etapa 4

Zeraingo etapa Agurainera

km 28,0
Denbora 08H 00’
Zailtasuna HANDIA
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