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Zeraingo etapa Agurainera
Beste kilometrorik ez dagoenez, Arabako Lautadan sartuko gara.
Etapari buruzko informazioa 4: Zeraingo etapa Agurainera
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Etapako interesguneak 4: Zeraingo etapa Agurainera
Ibilbidea
Zerainek, Oria ibaiaren erdiko ibilguarekin batera doan industria-korridore estu eta asetik urrun, uzten duen landa-lasaitasun lasaiarekin, Barne-bidetik deitzen diogu sinbolo-etapari. San Adriango pasabidea eta Arabako lurrak nahiko gertu daude; beraz, presarik gabe, baina etenik gabe Santa Maria elizatik hasten gara, Jauregiko jauregiaren fatxada eskuinean utziz. Laster, eskuinetik asfaltatutako pista utzi eta belardi bat hartuko dugu, portillo bat eta gero erreka bat pasatzeko. Ondoren, tontor txiki bat igotzen da (GReko marka gorri eta zuriekin fidatzen da). Pista asfaltatu batera jaitsiko gara, baina ezkerretik azkar utziko dugu pinudi bat inguratzen duen bidea hartzeko. Beste atetxo bat pasatu dugu, bidea mozten diguna. Aurrerago, beste ate bat ikusiko dugu, eta hura ere zeharkatu egiten dugu. Hasierako ibilbide horrek krokatu egiten du, ibar hostotsuaren hegalean barrena eta Aikorri mendilerroaren ikuspegiarekin. Pista asfaltatu batera iritsiko gara, eta hor aurkituko dugu Alboraberri baserria (2,7 km).
Pista GI-3251 errepideraino igotzen da, eta berehala eskuinetik uzten dugu ezkerretara, pinudi batetik ezkerretara desbideratzeko, eta erreka baten ondoan jaisten da. Paseo polita GI-3251 errepidean (3,8 km), Zegamaraino eramango gaitu. Lehen, Oria ibaia zeharkatuko dugu, Ondarraldea auzoan sartzeko. Eskuinetara GI-2637 errepidea hartuko dugu Zegamara iristeko. Tourseko San Martin parrokiaren fatxadaren ondotik pasatzen gara (Km 6,3), eta herritik alde egiten dugu, GI-2637 errepidea erabiliz. Bertatik kilometro bat baino gehiago jarraituko dugu Iruetxetara (8 km), eta Oriaren behin betiko despiratuz, errepidearen eskuinean sortzen den zementuzko pista hartuko dugu. Malda gogorragoa da, eta pistatik aurrera egiten dugu, desnibela gainditzeko ferra-kurbaren baten bidez (lehenengo bihurgunean ez da eskuinetara ateratzen den pista hartu). Igoeraren erdian, baserri baten ondoan, Iruetxetako ermita dago, XIII-XIV. mendeko Ama Birjinaren tailu bat duena (etxearen jabeek giltzak dituzte (km 9,5).
Berrehun metro gorago, Buenavista baserria dago eta, haren aurrean, ezkerretara desbideratzen gara pista uzteko eta hartxintxar deseroso bat hartzeko. Handik gertu, hartxintxar bat desagertu egiten da lur menditsuagoaren alde. Atzera begiratuz gero, ibilbidearen panoramika ona izango dugu, eta Zegama bailaran ainguratuta. Beste pare bat atetxo egin ondoren, eremu lauan, bi bordetara iritsiko gara (11. km), haien artetik pasatuko gara eta eskuinera egingo dugu (begia puntu horretan baitago, ezkerretik doan pista bat baitago) basoan sartzeko. Kilometro erdi geroago bidegurutze batera iritsiko gara eta ezkerreko pistatik jarraituko dugu. Kilometro eta erdi gorago, Sancti Spiritu ermita dago, erromesen ospitale zaharra. Galtzada baten hondarretatik, San Adriango tunelerantz edo Lizarrarrateko pasabiderantz jotzen dugu, begien aurrean. Pasabide naturala da, ez du gizakiak sortu eta Aizkorri mendilerroko kareharrizko arroka zeharkatzen du. Antzinako gotorlekuaren ateetako batetik sartu eta San Adriango baselizaren ondotik pasa, arnasa hartzeko? berriro ere tunelaren beste ahotik (13,8 km).
Irteeran, atseden hartzeko korridore lasai bat dago. Une egokia da horretarako, igoera gehiena gainditu egiten baita. Gainerakoa tramite hutsa da. Erdi Aroko galtzadatik jarraitzen dugu, ezkerretara kurba bat egiten duena (izena emateagatik seinaleztatuta? Santiago Bidea?) eta, handik, goraino iritsiko gara, eta agur esango diogu Gipuzkoari Araban sartzeko (Km 14,8). Muga ez dago seinaleztatuta, eta oso maldatsuak izango dira gezi horiak. Horietako batek eskuinetik behera egiten du pista bateraino, eta han aurkitzen dugu Arabako Done Jakue Bidearen Lagunen Elkarteak jarritako lehenengo baliza horia. Zati lausoago batek asfaltatutako pistara eramango gaitu, hemendik aurrera gure gidaria izango dena. Bi kilometrora, ezkerretara, Araiarantz doan desbideratzea agertzen da, eta, eskuinetara, seinale bikoitz bat, galtzadan edo ekarri dugun asfaltatutako pistan (18,5 km) Zalduondoraino joateko aukera ematen diguna. Azken aukera hau laurehun metro motzagoa da eta orain arte bezala jarraitzen dugu. Kilometro bat beherago, urmael txiki bat alde batera uzten dugu eta Zalduondo norabidean jarraitzen dugu (ezkerrerantz Araiarantz doa). Kanadar pasagune baten ondoren eta San Julian eta Santa Basilisa baselizara doan desbideratzea, Aistrako hustuketaren parrokia zaharra, azkenean Zalduondotik iristen gara (21,7 km).
San Saturnino eliza eskuinetik inguratuko dugu, eta ondoren ezkerrera egingo dugu A-3018 errepidea hartzeko. Handik Erdoñanaraino joango gara, beste ur-putzu baten ondoan, eta Donemiliagako ermita alde batera utzita. Erdoñana utzi eta A-3016 errepidearekin bat egingo du A-3018 errepidetik. Azken horretatik, azkenik, Agurainera iritsi ginen. Zadorra ibaia zeharkatu eta Hirigune Historikorako bidean Santa Maria elizaren portada ezkerretara utzi, Kale Nagusian, Azcarraga etxearen ondoan, San Juan plaza arkupedunera irteten gara, izen bereko eliza buru duela (28. km). 2013ko uztailean inauguratutako erromesen aterpetxera iristeko, Erregearen ataria eta Foruen kalea seinalatzeari jarraitu besterik ez dago.
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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