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Camino Vasco Etapa de Zerain a Salvatierra

Albergue de Zegama

Disponible sin conexión
36
2
Albergue de Zegama

Calle San Bartolomé, s/n
Zegama

747 430 959

[email protected]

Propiedad del albergue: Ayuntamiento

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento

Persona encargada de atender el albergue: Albergue municipal atendido por hospitaleros

Observaciones: Abierto de nuevo desde mayo 2022 Exclusivo para peregrinos

Camino Vasco

Camino Vasco

Etapas 8
km 203,4
Etapa de Zerain a Salvatierra Etapa 4

Etapa de Zerain a Salvatierra

km 28,0
Tiempo 08H 00’
Dificultad Alta
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