Camino Vasco Etapa de Zerain a Salvatierra
Calle San Bartolomé, s/n
Albergue de Zegama
Disponible sin conexión
362
Calle San Bartolomé, s/n
Zegama
Propiedad del albergue: Ayuntamiento
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento
Persona encargada de atender el albergue: Albergue municipal atendido por hospitaleros
Observaciones: Abierto de nuevo desde mayo 2022 Exclusivo para peregrinos
Camino Vasco
Etapas 8
km 203,4
Etapa 4
Etapa de Zerain a Salvatierra
km 28,0
Tiempo 08H 00’
Dificultad Alta
¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?
Si tienes fotografías de "El Camino de Santiago" que quieras compartir con nosotros, puedes enviarlas y ampliar la galería de fotografías.
Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de SantiagoVer todos