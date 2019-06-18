Etapa de Zerain a Salvatierra

El itinerario

Con la apacible calma rural que desprende Zerain, lejos ya del estrecho y saturado corredor industrial que acompaña el cauce medio del río Oria, nos disponemos a iniciar la etapa símbolo, llamémosla así, del Camino del Interior. El paso de San Adrián y las tierras de Álava están relativamente cerca, así que sin prisa pero sin pausa comenzamos desde la iglesia de Santa María, dejando a mano derecha la fachada del palacio de Jauregui. En breve dejamos la pista asfaltada por la derecha y tomamos un herbazal para pasar un portillo y posteriormente un arroyo. Tras éste se asciende un pequeño trecho (confiar en las marcas rojas y blancas del GR), al que le sucederán otros dos portillos. Bajamos hasta una pista asfaltada pero la dejamos rápido por la izquierda para tomar un camino que bordea un pinar. Traspasado otro portillo que nos corta el paso continuamos, encontrado más adelante otra puerta que también franqueamos. Este itinerario inicial engancha, recorriendo la ladera del frondoso valle y con las vistas de la sierra de Aikorri al frente. Llegaremos hasta una pista asfaltada, donde se encuentra el caserío Alorraberri (Km 2,7).

La pista sube hasta la carretera GI-3251, que dejamos de inmediato por la derecha para desviarnos a mano izquierda por un pinar, que nos acompaña en el descenso junto a una regata. El bonito paseo se aborta de nuevo en la GI-3251 (Km 3,8), que se encargará de conducirnos hasta Zegama. Antes cruzaremos nuestro querido río Oria para entrar en el barrio de Ondarraldea, donde tomamos hacia la derecha la GI-2637 para llegar a Zegama. Pasamos junto a la fachada de la parroquial de San Martín de Tours (Km 6,3) y abandonamos la población por la misma vía que entramos: la GI-2637. Seguimos por ella durante más de un kilómetro hasta Iruetxeta (Km 8) donde, despidiéndonos definitivamente del Oria, tomamos la pista de cemento que nace a la derecha de la carretera. La pendiente va tornándose más fuerte y avanzamos por la pista que se vale de alguna curva de herradura para salvar el desnivel (en la primera curva no tomar la pista que sale a la derecha). En plena subida se encuentra, junto a un caserío, la ermita de Iruetxeta, que alberga una talla de la Virgen de los siglos XIII-XIV (los propietarios de la casa tienen las llaves (Km 9,5).

Doscientos metros más arriba se encuentra el caserío Buenavista y, frente a él, nos desviamos a la izquierda para dejar la pista y tomar otra de incómoda gravilla. Pasada una cerca desaparece la gravilla en favor de un terreno más montañoso. Volviendo la vista atrás tendremos una buena panorámica del camino recorrido y de Zegama, anclado en medio del valle. Tras otro par de portillos, con una zona de llano entre ellos, llegaremos hasta dos bordas (Km 11), pasamos entre ellas y giramos a la derecha (ojo en este punto porque hay una pista que va por la izquierda) para internarnos por el bosque. Tras medio kilómetro llegamos a un cruce y seguimos por la pista de la izquierda. Kilómetro y medio más arriba se encuentra la ermita de Sancti Spiritu, antiguo hospital de peregrinos. Por los restos de una calzada nos dirigimos decididamente hacia el túnel de San Adrián o paso de Lizarrate, de frente a la vista. Se trata de un pasadizo natural, no creado por la mano del hombre, que atraviesa la roca caliza de la sierra de Aizkorri. Entramos por una de las puertas de la antigua fortaleza que custodiaba el paso y pasamos junto a la ermita de San Adrián para ?respirar? de nuevo por la otra boca del túnel (Km 13,8).

A la salida hay un tranquilo corredor donde descansar. Buen momento para ello puesto que el grueso de la subida está más que superado. El resto es puro trámite. Seguimos por la calzada medieval que hace una curva hacia la izquierda (señalizado por la inscripción ?Camino de Santiago?) y por ella alcanzaremos el alto y diremos adiós a Guipúzcoa para entrar en Álava (Km 14,8). El límite no está señalizado e iremos muy pendientes de las desgastadas flechas amarillas. Una de ellas nos hace descender por la derecha hasta una pista, donde encontramos la primera baliza amarilla colocada por la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Álava. Un tramo más desdibujado nos conduce hasta la pista asfaltada que será nuestra guía a partir de ahora. A los dos kilómetros surge un desvío a la izquierda hacia Araia, que no tomamos, y a mano derecha una doble señal nos da a elegir entre seguir hasta Zalduondo por calzada o por la pista asfaltada que traemos (Km 18,5). Esta última opción es cuatrocientos metros más corta, así que continuamos como hasta ahora. Un kilómetro más abajo dejamos a un lado una pequeña laguna y seguimos en dirección Zalduondo (hacia la izquierda se va hacia Araia). Tras un paso canadiense y el desvío que se dirige a la ermita de San Julián y Santa Basilisa, antigua parroquia del despoblado de Aistra, llegamos por fin a Zalduondo (Km 21,7).

Rodeamos por la derecha la iglesia de San Saturnino, del XVI, y giramos posteriormente a la izquierda para tomar la carretera A-3018. Por ella nos dirigimos hasta Ordoñana, pasando junto a otra balsa de agua y dejando a un lado la ermita de San Millán. Se abandona Ordoñana (Km 25) por la misma A-3018 que va a confluir con la A-3016. Por esta última llegamos finalmente a Salvatierra/Agurain. Cruzamos el río Zadorra y en dirección al Casco Histórico dejamos la portada de la iglesia de Santa María a mano izquierda, accediendo a la calle Mayor junto a la casa de Azcarraga Al final de esta calle salimos a la porticada plaza de San Juan, presidida por la iglesia del mismo nombre (Km 28). Para llegar al albergue de peregrinos, inaugurado en julio de 2013, no hay más que seguir la señalización hacia el Portal del Rey y la calle Fueros.