Etapa de Tolosa a Zerain

El itinerario

Ya habituados a rodar por el interior del País Vasco, afrontamos el tercer día ante la fachada barroca de la iglesia de Santa María. Dejándola a la izquierda llegamos a la plaza donde se encuentra el Ayuntamiento de Tolosa y, tras ella, (ojo, no cruzar el puente sobre el Oria) continuamos por Zerkausia Kalea hasta la plazoleta donde se encuentra el portal de Castilla y la antigua sede de la Diputación Foral, de cuando Tolosa ostentó la capitalidad guipuzcoana. En esta misma plaza se gira a mano izquierda para penetrar por un pasadizo que sale junto al Oria. Seguimos la margen del río y lo cruzamos por el segundo puente que encontremos, avanzando entonces con el cauce a nuestra derecha. Pegados al río, seguimos por el paseo Iurramendi, poblado de adosados y provisto de carril bici. Al terminar el carril cruzamos de nuevo el Oria por un puente peatonal. En este punto se ha modificado el trazado, antes el Camino se dirigía a Alegia salvando un fuerte repecho por una carretera rural y un descenso pronunciado por bosque. Actualmente se recomienda, tras el puente, continuar por un carril bici y peatonal (bidegorri) que lleva sin pérdida hasta Alegia.

Opcional: Los que quieran probar el antiguo trazado hasta Alegia (aún reflejado en el perfil de etapa), con escasa señalización, duro y carente de sentido, rodean el complejo deportivo por el exterior, siguen junto al aparcamiento y giran posteriormente a la izquierda para pasar bajo la A-1. Entrarán así en el polígono industrial Usabal. Nada más acceder suben por la derecha en fuerte repecho y, con una vista más privilegiada del polígono, llegan hasta una carretera rural que nace a mano derecha (Km 2,8). En dura subida dejan atrás el caserío Alejo Nea (Km 3,8) y continúan de frente. En la siguiente bifurcación escogen la opción de la derecha y 300 metros más adelante dejan el piso asfaltado al tomar un desvío a la izquierda. El Camino se interna en un hayedo robledal y, abajo, a la derecha, se puede ver y oír el tránsito de la A-1. La presencia de pinos anuncia el descenso, que solventan rápidamente por una senda encajada que desemboca al pie de una serrería (Km 5,6). En breve llegarán junto a la iglesia de San Salvador de Altzo Azpi y seguidamente entrarán en Alegia, no sin antes cruzar el río Oria.

Ambas opciones pasan junto al Ayuntamiento y la iglesia de San Juan Bautista (Km 6,7). A la salida de Alegia cogemos el bidegorri que va pegado al asfalto de la GI-2131, vía que sigue escrupulosamente la estela del río Oria. Junto a los andarines, que cumplen religiosamente con su paseo matinal, y asiduos ciclistas que aprovechan estas carreteras de menor densidad de tráfico, vamos cumpliendo la distancia que nos separa del centro de Ikaztegieta (Km 9). No tardaremos en darnos cuenta que la etapa se ha convertido en un monólogo de sí misma. A la salida de Ikaztegieta volvemos a tomar el bidegorri de la GI-2131 y continuamos hasta Legorreta. Cruzamos el Oria antes de llegar al centro de esta localidad, donde se encuentra la iglesia de San Salvador (Km 12,6). Oficialmente nos encontramos ya en la comarca del Goierri. El corredor por el que caminamos es la única opción casi llana en este valle de fuertes desniveles y prados que se descuelgan de las montañas. Hacia Itsasondo más de lo mismo: bidegorri y GI-2131. En el centro de Itsasondo cumplimos el kilómetro 15,5 de la etapa y a la salida del pueblo nos despedimos de la GI-2131 para coger el desvío hacia Ordizia por la GI-4761. Sin la protección que nos ofrecía el bidegorri, pasamos junto a la ermita de San Juan de Letrán, prólogo de Ordizia, una población famosa por su feria semanal donde se ofertan los mejores productos criados en las entrañas rurales del Goierri. Entramos en Ordizia por la calle Filipineta, llegando al paseo de los Fueros, y continuamos de frente por la calle Mayor (Km 17,5) y luego por la calle de Urdaneta, que se reencuentra con el Oria y cede el testigo a Beasain. Se funde una localidad con otra y atravesar Beasain se hace largo, más tras atravesar primero Ordizia. Hay que prestar atención al llegar junto al conjunto monumental de Igartza, a la orilla del Oria y reconocible por el puente de piedra, el molino, la ferrería y el palacio. Desde junio de 2011 los Amigos del Camino de Santiago de Guipúzcoa gestionan un albergue de peregrinos en este punto y ya es posible dividir esta dura etapa. Ver disponibilidad en el apartado observaciones (Km 20,6).

El segundo tramo ameno de la etapa por fin llega, así que cruzamos el puente sobre el Oria y libramos la N-1 sobre una pasarela, para tomar más arriba una carretera rural que nos lleva junto al caserío Altamira (Km 21,7), punto en el que nos desviamos por la pista de la derecha para pasar el caserío Garitain y culminar la subida a Olaberria (Km 23,8). Atravesamos la población y a la salida, junto a la carretera, cogemos un camino que nace a mano izquierda y que nos lleva, tras un giro a la izquierda, al caserío Aldasoro. Una señal marca 3,3 kilómetros hasta Idiazabal. Por una pista rural asfaltada llegaremos más adelante hasta la imponente casa señorial de Oiarbide (Km 25,9).

Después vendrá una fuente con una inscripción en euskera y más abajo el pequeño núcleo de Nafarrasagasti, donde torcemos a la izquierda por un camino que llega hasta un arroyo y nos descubre la tosca calzada Artsugarats. Ésta nos acerca al caserío Antia y el Santuario de Gurutzeta.

A escasos metros, atendiendo al desvío señalizado, bajamos por la calzada de Uzkanga, utilizada por los vecinos de esta zona para bajar a Idiazabal y antes conocida como eliz bidea. Hay que descender con precaución porque el desnivel que salva la convierte más en una escalera que en una calzada. Llegamos a Idiazabal, frente a la iglesia de San Miguel, y torcemos a la izquierda. Tras el humilladero giramos por la primera de la derecha, cruzamos una regata y, en fuerte cuesta, atravesamos la A-1 por un paso subterráneo para alcanzar el mirador de Lobio, excelente atalaya sobre Idiazabal (Km 28,5).

Retomamos la marcha por pista y, tras varios desvíos, desembocamos junto a una rotonda de la GI-2637. Debido a la ausencia de señales en este punto, seguimos a la izquierda por el bidegorri de esta carretera hasta la misma villa de Segura (Km 31,2).

Desde Segura el Camino de Santiago sale por el portal de Zerain, y toma el bidegorri (carril-bici) que conduce hacia Zegama. Cuando acaba el bidegorri en la zona de Gozategi, al llegar a un polígono industrial, cruza la carretera y sigue por un camino que acondicionó el ayuntamiento hasta el centro urbano de Zegama, sin tocar para nada la carretera.

Este es el trazado completo de la etapa Tolosa-Zegama, elaborado por el Gobierno Vasco.