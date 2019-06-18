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Tolosako etapa Zerain
Bideak Tolosaldea atzean utzi eta Goierriren aurrean amore ematen du
Etapari buruzko informazioa 3: Tolosako etapa Zerain
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Etapako interesguneak 3: Tolosako etapa Zerain
Ibilbidea
Euskal Herrian zehar biraka ohituta, hirugarren egunari aurre egiten diogu Santa Maria elizako fatxada barrokoaren aurrean. Ezkerretara utzita, Tolosako udaletxea dagoen plazara iristen gara, eta, haren atzetik, (begia, Oriaren gaineko zubia ez gurutzatuz) Zerkausia Kaletik jarraitzen dugu, Gaztelako ataria eta Foru Aldundiaren egoitza zaharra dagoen plazatxoraino. Plaza horretan bertan ezkerretara egiten da, Oria ondoan irteten den pasabide batetik sartzeko. Ibaiaren bazterrari jarraitzen diogu, eta, ondoren, bigarren zubitik pasatzen gara. Aurrera egiten dugu, ubidea eskuinerantz dugula. Ibaiari itsatsita, Iurramendi pasealekutik jarraitzen dugu, elkarri atxikita eta bidegorria jarrita. Erreia amaitzean, Oria zeharkatzen dugu berriro, oinezkoentzako zubi batetik. Puntu horretan, trazadura aldatu egin da, lehen Bidea Alegia aldera zihoan, landa-errepide batetik aldapa handi bat salbatzera eta basoz goitik behera jaitsiz. Gaur egun, zubiaren atzean, bidegorria eta oinezkoentzako bidea (bidegorria) egitea gomendatzen da, Alegia arte galdu gabe.
Hautazkoa: Antzinako ibilbidea Alegiaraino probatu nahi dutenek (baita garai hartako profilean ere), seinaleztapen eskasa, gogorra eta zentzurik gabea, kanpoko kirolgunea inguratzen dute, aparkalekuaren ondoan jarraitzen dute eta ondoren ezkerrera egiten dute A-1 autopistaren azpitik pasatzeko. Usabal industrialdean sartuko dira. Sartu eta gero, eskuinetik gora, aldapa handian, eta, poligonoaren ikuspegi pribilegiatuago batekin, landa-errepide batera iristen dira (km 2,8). Igoera gogorrean Alejo Nea baserria (3,8 km) atzean utzi eta aurrerantz jarraitzen dute. Hurrengo bidegurutzean eskuinaldeko aukera aukeratu eta 300 metro aurrerago, ezkerreko desbideratzea hartzean, zorua asfaltatuta uzten dute. Bidea pagadi hariztatu batean sartzen da eta, behean, eskuinean, A-1 autopistaren iragaitea ikus eta entzun daiteke. Pinuen presentziak behera egiten duela iragartzen du, eta azkar konpontzen da zerrategi baten oinera (5,6 km). Laster Altzoko San Salbador elizarekin batera iritsiko dira eta ondoren Alegian sartuko dira, Oria ibaia gurutzatu gabe.
Bi aukerak udaletxearen eta San Juan Bataiatzailearen elizaren ondotik pasatzen dira (6,7 km). Alegiako irteeran GI-2131 errepideko asfaltoari itsatsitako bidegorria hartu dugu, Oria ibaiaren hilarria zehatz-mehatz jarraitzen duena. Goizaldeko pasealekuarekin eta trafiko dentsitate txikiagoko errepide hauek aprobetxatzen dituzten bizikletariekin batera, Ikaztegietako erdigunetik (9 km) bereizten gaituen distantzia betetzen ari gara. Berehala ohartuko gara etapa bere buruaren bakarrizketa bihurtu dela. Ikaztegieta irteeran GI-2131 errepideko bidegorria hartu eta Legorretaraino jarraitu. Oria ibaia zeharkatu eta San Salbador eliza dago (12,6 km). Ofizialki Goierri eskualdean gaude. Zeharkatzen dugun korridorea da aldapa handiak eta zelaiak dituen haran honetan ia laua den aukera bakarra. Itsasondon gauza bera baino gehiago: bidegorria eta GI-2131. Itsasondoko erdigunean, etapako 15,5 kilometroa betetzen dugu, eta herritik irtetean GI-2131 errepideari agur esaten diogu, GI-4761 errepidetik Ordiziarako desbideratzea hartzeko. Bidegorriak eskaintzen zigun babesik gabe, Ordiziako San Juan ermitaren ondotik pasatzen gara, Ordiziako hitzaurrea, Goierriko landa-lurretan hazitako produkturik onenak eskaintzen dituen asteroko azoka dela eta. Ordizian sartuko gara Filipineta kaletik, Foruen pasealekuraino, eta aurrera jarraituko dugu Kale Nagusitik (17,5 km), eta gero Urdaneta kaletik. Herria beste batekin fundatu eta Beasain zeharkatzea luzea da, are gehiago Ordizia zeharkatu ondoren. Arreta jarri behar da Igartzako monumentu multzoarekin batera, Oria ibaiaren ertzean, harrizko zubiak, errotak, burdinolak eta jauregiak ezagutzeko moduan. 2011ko ekainaz geroztik, Gipuzkoako Donejakue Bidearen lagunek erromesen aterpea kudeatzen dute puntu honetan, eta dagoeneko posible da etapa zail hori zatitzea. Ikus erabilgarritasuna oharren atalean (Km 20,6).
Etaparen bigarren zatia, azkenik, iritsi da, eta Oria gaineko zubia gurutzatu eta pasagune baten gainean N-1 errepidea libratuko dugu. Hortik bigarren zatia amenoaren bigarren zatia izango da, eta, handik, Garitain baserria igaro eta Olaberrirako igoera (23,8 km) egingo dugu. Herria zeharkatu eta irteeran, errepidearen ondoan, ezkerretara doan bide bat hartu eta ezkerrera biratu ondoren Aldasoro baserrira eramango gaitu. Seinalea 3,3 kilometro da Idiazabaleraino. Asfaltatutako pista batetik Oiarbide jauretxe handienera iritsiko gara (25,9 km).
Ondoren, euskarazko inskripzio bat duen iturri bat etorriko da, eta beherago, Nafarrasagastiren gune txikia. Han, ezkerretara, erreka bateraino doan bidea hartuko dugu, Artsugarats galtzadaraino. Honek Antia baserrira eta Gurutzeta Santutegira hurbiltzen gaitu.
Metro gutxira, seinaleztatutako desbideratzearen arabera, Uzkangako galtzadatik behera egiten dugu, inguru horretako bizilagunek Idiazabalera jaisteko eta lehen eliz bidea izenaz ezaguna. Kontuz jaitsi behar da, salbatzen duen desnibelak eskailera bihurtzen baitu galtzada batean baino. Idiazabalera iritsiko gara, San Migel elizaren parean, eta ezkerretara egingo dugu. Santutxoaren ondoren, eskuinaldeko lehenengo zatian, erreka bat zeharkatu eta, aldapa handian, A-1a zeharkatuko dugu, lur azpiko pasabide batetik, Loioko begiratokira iristeko, Idiazabalgo talaia bikaina (28,5 km).
Pistatik abiatu, eta, zenbait desbideratzean, GI-2637 errepideko biribilgune batera iritsiko gara. Puntu honetan seinalerik ez dagoenez, ezkerrera jarraitzen dugu errepide horretako bidegorritik Segura herri berera (31,2 km).
Segurako Bidea Zeraingo atetik irteten da, eta Zegamara daraman bidegorria hartzen du (bidegorria). Gozategi aldean bidegorria amaitzen denean, industrialde batera iristean, errepidea gurutzatu eta Udalak Zegamako hirigunera egokitu zuen bide batetik jarraitzen du, errepidea ukitu gabe.
Hau da Eusko Jaurlaritzak egin duen Tolosa-Zegama etaparen ibilbide osoa.
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak