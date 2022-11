Etapa de Hernani a Tolosa

El itinerario

Ante la fachada del Ayuntamiento de Hernani parte la segunda jornada, que recorre un entorno radicalmente opuesto al de la etapa inicial. Atravesamos la Casa Consistorial por uno de los portales que protegieron el acceso a la antigua ciudad amurallada y de seguido tomamos las escaleras, a mano izquierda, que bajan junto al humilladero de la Santa Cruz y tras las que penetramos bajo el puente del ferrocarril. Entramos así en el barrio de Portu. Dos desvíos a la derecha casi seguidos, el último de 90 grados, nos llevan junto a la canalización de una regata y hasta el inicio del bidegorri (vial alternativo exclusivo para ciclistas y peatones) que conduce hasta la entrada de Urnieta. Gracias el bidegorri, que avanza paralelo a las vías del tren, el itinerario evita la carretera GI-131. El bidegorri nos deja junto al polígono industrial Igarategi (Km 1,8) y continuamos rectos dejando a la derecha las vías y Urnieta. Un desvío bien señalizado da la opción de acceder a esta localidad por el puente sobre las vías (Km 2,8), sin embargo el trazado oficial pasa de largo y continúa recto y en paralelo al polígono industrial de Erratzu. Tras una larga recta giramos a la derecha y bordeamos un aparcamiento para subir unas escaleras y atajar (siguiendo las flechas amarillas y no el mojón que obliga a dar un rodeo) hasta una pista. Ésta nos lleva junto a una empresa, que rodeamos para cruzar la GI-4721 y tomar un camino que nos transporta hasta el polígono Leizotz (Km 4,9). Pasada una larga recta por la calle exterior del polígono llegamos hasta el túnel del tren de Plazaola (Km 6), que nació con vocación minera y se convirtió también en tren de pasajeros enlazando Pamplona con Lasarte y San Sebastián. En 1958 desmantelaron la línea y se ha reconvertido en vía para ciclistas y peatones. Por ella accedemos hasta Andoain, girando a la derecha por la avenida La Salle hasta la Goiko plaza, que alberga la iglesia de San Martín, el Ayuntamiento y el frontón (Km 7). Si no queremos no llegamos a entrar, sino que seguimos a mano izquierda por la calle Mayor. La dejamos 600 metros más abajo para cruzar el río Leitzaran, que se funde con el Oria unos metros más abajo, junto a la ermita de Santa Cruz. Proseguimos de frente por las calles de Zumea y Aita Larramendi hasta el cartel de fin de Andoain, donde se encuentra la Casa Izturitzaga y donde debemos girar a la derecha para coger la GI-3610 en dirección a Aduna (Km 8,8). Cruzamos por primera vez el río Oria, el más destacado cauce guipuzcoano que va a ser protagonista de las próximas etapas, y pasamos bajo la densa maraña de vías de la A-1. Continuamos por la GI-3610 y, más adelante, pasamos de largo el desvío hacia Aduna (parece ser que el trazado señalizado por el Gobierno Vasco cogía este desvío y tomaba un camino alternativo hasta Villabona. Sin embargo no hay mojón que lo indique.). De frente, iremos rodeando por el exterior de un polígono hasta el puente sobre el Oria, que nos obliga a girar a la izquierda para cruzarlo (Km 11,1). Así entramos en Villabona y paralelos al río llegamos hasta el puente Zubimusu, que separa Villabona de Zizurkil (Km 12,3). Tras cruzar el puente, sin entrar en Zizurkil, giramos a la izquierda y marchamos en paralelo al río para ir acercándonos a las vías del ferrocarril (la mejor referencia). La única vía de escape y ocio que tienen los andarines, debido al poco espacio que deja el trazado de la N-1, el río Oria y el tren, es una pista asfaltada pegada a las vías. Es también la que encamina nuestros pasos un largo trecho hasta un paso a nivel con barrera (Km 15). En breve, gracias a dos pasos subterráneos bajo las vías, entramos en Anoeta por la calle San Juan hasta la iglesia del mismo nombre (Km 16). Una señal del Gobierno Vasco marca 2,7 a Tolosa. Tomamos la carretera de la izquierda (GI-3411) que se dirige a Hernialde, aunque sólo unos cientos de metros y la dejamos por la izquierda para pasar bajo las vías. Cruzamos la GI-3650 y seguimos por el arcén junto al polígono Benta - Aldea. Antes de entrar en Tolosa pasamos de largo el cruce a Hernialde por la GI-3412. Desde este punto a la plaza de Santa María de Tolosa sólo resta cerca de kilómetro y medio (Km 18,9).