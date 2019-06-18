Etapa de Salvatierra/Agurain a Vitoria/Gasteiz

El itinerario

En la plaza de San Juan, junto a la portentosa iglesia y frente a los soportales, iniciamos esta quinta etapa que discurre íntegramente por territorio alavés. Encauzamos la calle Portal del Rey, bajamos por ella hasta la rotonda y nos desviamos por la segunda de la derecha: la calle Fueros, junto a la sucursal bancaria. Durante un kilómetro y setecientos metros continuaremos rectos por ella, junto a la carretera de enlace y naves industriales. En este tramo pasaremos un par de rotondas y, al llegar a una tercera, giraremos a la izquierda hacia el Polígono Agurain (Km 1,8). Luego a la derecha, al lado de la plataforma DHL, y más adelante a la izquierda, donde una señal indica Gazeo 1,2 Km. Pasamos bajo la A-1 y tomamos una pista agrícola que, tras pasar el cementerio, llega a Gazeo. En la misma entrada nos recibe el ábside de la iglesia de San Martín de Tours, románica y afamada por las pinturas murales góticas presentes en su interior (Km 3,8).

Dejamos Gazeo por una carretera que abandonamos en breve para torcer a la derecha (dirección Ezkerekotxa) por una pista asfaltada que avanza entre terrenos de labor. Por ella alcanzamos Ezkerekotxa, donde el porte de la iglesia de San Román destaca sobre las casas bajas del pueblo. El ventanal románico del ábside y la sobria portada bien merecen una pausa (Km 5,8). Abandonamos esta población por pista asfaltada, pasando junto al apeadero del tren, donde iniciamos un repecho, y transitando después cercanos a las vías del ferrocarril. Al llegar junto a una pasarela metálica que cruza las vías, el camino gira hacia la derecha y llega junto a una balsa de agua (Km 9,1). Abundan en la Llanada Alavesa, vasta extensión agrícola sembrada de cereal y remolacha azucarera, y son balsas de regadío artificiales y construidas sobre antiguos manantiales. Cómodos, proseguimos por la pista durante cerca de kilómetro y medio para cruzar la carretera A-3112 (Km 10,5). Kilómetro y medio después dejamos a la derecha el camino que se dirige a la ermita de Nuestra Señora de Ayala y torcemos a la izquierda para tomar inmediatamente el desvío de la derecha. De esta forma el Camino no entra en Alegría/Dulantzi, dejando esta población a mano izquierda (Km 12,1).

Según apuntaba Micaela J Portilla en su obra Una ruta europea. Por Álava a Compostela. Del Paso de San Adrián al Ebro, el itinerario dejaba la ermita de Ayala por el camino conocido como ‘de los romanos’, la misma pista agrícola que pisamos ahora. Por ella nos acercamos junto a la ermita de San Juan, antigua parroquia del despoblado de Arrarain y una de las más antiguas del románico alavés. Tras cruzar el canal de riego, un puente sobre las vías y más adelante, con precaución, la carretera A-3110, entramos en Elburgo (Km 14,8). A mano derecha dejamos la iglesia de San Pedro y salimos por la calle Mayor. A las afueras cogemos la pista asfaltada de la derecha, que asciende ligeramente y que torna en camino. Tras varios cruces llegamos al que señaliza 0,8 Km a Estíbaliz y 0,4 a Villafranca. Opcionalmente podemos desviarnos para visitar el Santuario de Estíbaliz, con un interesante Centro de Interpretación del Románico en Álava inaugurado a comienzos de 2015, pero el camino oficial baja directo a Villafranca (Km 17,4). Se trata de otra pequeña población donde, como en tantas otras cercanas a la capital, también conviven los unifamiliares con las casas antiguas. Una recta conduce hasta la cercana Argandoña, donde unas escaleras acceden hasta la parroquia de Santa Columba, del siglo XIII y bonito ventanal en el ábside. Junto a la iglesia apetece un descanso, necesario para las cerca de dos horas que restan hasta el centro de la capital alavesa (Km 18,7).

A la salida de Argandoña, tras una rotonda, tomamos una carretera que muere y que obliga a tomar el arcén de la carretera A-132. Por ella seguimos hasta el cruce del cementerio del Salvador, a mano izquierda por la A-2130 (Km 21,4). En el mismo cruce tenemos dos opciones: la primera es continuar como hasta ahora por la A-132, llegando directamente a Elorriaga y de ahí a Vitoria. Por la segunda opción (señalizada) tomamos el cruce y dejamos la carretera por la derecha tras 700 metros. Pasamos junto a una pista de aeromodelismo y, al llegar a otra carretera, giramos a la izquierda para entrar en Arcaya. Actualmente, tras la iglesia de la Natividad, seguimos por la derecha para pasar bajo las vías y nos dirigimos hasta la urbanización Salburua. Desde este gran residencial formado por cuatro barrios llegamos hasta Elorriaga. La avenida de Santiago se encarga aquí de guiar al peregrino hasta la entrada de Vitoria. El Ayuntamiento ha señalizado el itinerario urbano con baldosas de granito de 40×40 con el relieve de la vieira. Transita desde la avenida de Santiago por por la calle Portal del Rey y calle San Francisco, donde gira a mano derecha por la Cale Nueva Dentro. Desde aquí sigue recto por la calle San Vicente Paul y tuerce a la izquierda por la calle Cantón de Santa Ana, siguiendo un periplo por las calles que forman la almendra del casco antiguo vitoriano. Desemboca en la plaza de la Virgen Blanca (Km 27,4).