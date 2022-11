Etapa de Salvatierra/Agurain a Vitòria/Gasteiz

L’itinerari

En la plaça de Sant Joan, al costat de la portentosa església i enfront de les porxades, iniciem aquesta cinquena etapa que discorre íntegrament per territori alabès. Canalitzem el carrer Portal del Rei, baixem per ella fins a la rotonda i ens desviem per la segona de la dreta: el carrer Furs, al costat de la sucursal bancària. Durant un quilòmetre i set-cents metres continuarem rectes per ella, al costat de la carretera d'enllaç i naus industrials. En aquest tram passarem un parell de rotondes i, en arribar a una tercera, girarem a l'esquerra cap a el Polígon Agurain (Km 1,8). Després a la dreta, al costat de la plataforma DHL, i més endavant a l'esquerra, on un senyal indica Gazeo 1,2 Km. Passem sota l'A-1 i prenem una pista agrícola que, després de passar el cementiri, arriba a Gazeo. En la mateixa entrada ens rep l'absis de la església de Sant Martí de Tours, romànica i famosa per les pintures murals gòtiques presents en el seu interior (Km 3,8).

Deixem Gazeo per una carretera que abandonem en breu per a torçar a la dreta (direcció Ezkerekotxa) per una pista asfaltada que avança entre terrenys de labor. Per ella aconseguim Ezkerekotxa, on el port de la església de Sant Román destaca sobre les cases baixes del poble. El finestral romànic de l'absis i la sòbria portada bé mereixen una pausa (Km 5,8). Abandonem aquesta població per pista asfaltada, passant al costat del baixador del tren, on iniciem un repit, i transitant després pròxims a les vies del ferrocarril. En arribar al costat d'una passarel·la metàl·lica que travessa les vies, el camí gira cap a la dreta i arriba al costat d'una bassa d'aigua (Km 9,1). Abunden en la Llanada Alabesa, vasta extensió agrícola sembrada de cereal i remolatxa sucrera, i són basses de regadiu artificials i construïdes sobre antigues deus. Còmodes, prosseguim per la pista durant prop de quilòmetre i mig per a travessar la carretera A-3112 (Km 10,5). Quilòmetre i mig després deixem a la dreta el camí que es dirigeix a l'ermita de La nostra Senyora d'Ayala i torcem a l'esquerra per a prendre immediatament el desviament de la dreta. D'aquesta manera el Camí no entra en Alegria/Dulantzi, deixant aquesta població a mà esquerra (Km 12,1).

Segons apuntava Micaela J Portilla en la seva obra Una ruta europea. Per Àlaba a Compostela. Del Pas de Sant Adrián a l'Ebre, l'itinerari deixava l'ermita d'Ayala pel camí conegut com ‘dels romans’, la mateixa pista agrícola que trepitgem ara. Per ella ens acostem al costat de la ermita de Sant Joan, antiga parròquia del despoblat d'Arrarain i una de les més antigues del romànic alabès. Després de creuar el canal de reg, un pont sobre les vies i més endavant, amb precaució, la carretera A-3110, entrem en Elburgo (Km 14,8). A mà dreta deixem la església de Sant Pere i sortim pel carrer Major. Als afores agafem la pista asfaltada de la dreta, que ascendeix lleugerament i que torna en camí. Després de diversos encreuaments arribem al que senyalitza 0,8 Km a Estíbaliz i 0,4 a Villafranca. Opcionalment podem desviar-nos per a visitar el Santuari d'Estíbaliz, amb un interessant Centre d'Interpretació del Romànic a Àlaba inaugurat al començament de 2015, però el camí oficial baixa directe a Villafranca (Km 17,4). Es tracta d'una altra petita població on, com en tantes altres pròximes a la capital, també conviuen els unifamiliars amb les cases antigues. Una recta condueix fins a la pròxima Argandoña, on unes escales accedeixen fins a la parròquia de Santa Columba, del segle XIII i bonic finestral en l'absis. Al costat de l'església ve de gust un descans, necessari per a les prop de dues hores que resten fins al centre de la capital alabesa (Km 18,7).

A la sortida d'Argandoña, després d'una rotonda, prenem una carretera que mor i que obliga a prendre el voral de la carretera A-132. Per ella seguim fins a l'encreuament del cementiri del Salvador, a mà esquerra per la A-2130 (Km 21,4). En el mateix encreuament tenim dues opcions: la primera és continuar com fins ara per la A-132, arribant directament a Elorriaga i d'aquí a Vitòria. Per la segona opció (senyalitzada) prenem l'encreuament i deixem la carretera per la dreta després de 700 metres. Passem al costat d'una pista d'aeromodelisme i, en arribar a una altra carretera, girem a l'esquerra per a entrar en Arcaya. Actualment, després de la església de la Nativitat, seguim per la dreta per a passar sota les vies i ens dirigim fins a la urbanització Salburua. Des d'aquest gran residencial format per quatre barris arribem fins a Elorriaga. L'avinguda de Santiago s'encarrega aquí de guiar al pelegrí fins a l'entrada de Vitòria. L'Ajuntament ha senyalitzat l'itinerari urbà amb rajoles de granit de 40×40 amb el relleu de la petxina de pelegrí. Transita des de l'avinguda de Santiago per per el carrer Portal del Rei i carrer San Francisco, on gira a mà dreta per la Cali Nova Dins. Des d'aquí segueix recte pel carrer Sant Vicent Paul i torça a l'esquerra pel carrer Cantó de Santa Ana, seguint un periple pels carrers que formen l'ametlla del barri antic vitorià. Desemboca en la plaça de la Verge Blanca (Km 27,4).