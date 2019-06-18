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Aguraindik Gasteizerako etapa
Agurain eta Gasteiz artean, herrixkak zerbitzurik gabe dituen paisaia
Etapari buruzko informazioa 5: Aguraindik Gasteizerako etapa
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Etapako interesguneak 5: Aguraindik Gasteizerako etapa
Ibilbidea
San Juan plazan, eliza eramangarriaren ondoan eta ataripeen aurrean, bosgarren etapa honi ekingo diogu, oso-osorik Arabatik igarotzen dena. Portal del Rey kalea bideratu, biribilgunera jaitsi eta eskuineko bigarren kaletik desbideratuko gara: Fueros kaletik, banku-sukurtsalaren ondoan. Kilometro batean eta zazpiehun metroan zuzen jarraituko dugu bertatik, lotura-errepidearen eta industria-nabeen ondoan. Tarte horretan biribilgune pare bat pasako ditugu, eta, hirugarren batera iristean, ezkerrera egingo dugu Agurain industrialdera (1,8 km). Gero eskuinetara, DHL plataformaren ondoan, eta aurrerago ezkerretara, non seinale batek Gazeo 1,2 km adierazten baitu. A-1 errepidearen azpitik pasa, eta nekazaritzako pista bat hartu. Hilerria pasa ondoren, Gazeora iritsiko gara. Sarrera berean, Tourseko San Martin elizako absidea dugu. Erromanikoa da eta barruan dauden horma-pintura gotikoak ditu gogoko (3,8. km).
Gazeo errepide batetik utziko dugu. Errepide hori laster utziko dugu, eta eskuinerantz joko dugu (Ezkerekotxarako norabidean), asfaltatutako pista batetik. Bertatik Ezkerekotxara iritsiko gara. Bertan, San Roman elizaren tamaina herriko beheko etxeen gainetik nabarmentzen da. Absideko leihate erromanikoak eta azaleko ilobak geldialdi bat merezi dute (5,8 km). Pista asfaltatutik alde egingo dugu, trenaren geralekuaren ondotik pasatuz. Han, aldapa bat hasiko dugu, eta gero trenbidetik hurbil ibiliko gara. Bideak gurutzatzen dituen metalezko pasabide baten ondotik iristean, bideak eskuinera egiten du eta ur-putzu baten ondotik iristen da (9,1 km). Arabako Lautadan ugariak dira, zerealez eta azukre-erremolatxaz ereindako nekazaritza-hedadura handia dute, eta ureztatze-putzu artifizialak dira, iturburu zaharren gainean eraikiak. Eroso, pistatik segituko dugu kilometro eta erdi inguru, A-3112 errepidea (10,5 km) zeharkatzeko. Kilometro eta erdi geroago eskuinetara utziko dugu Aiarako Ama Birjinaren baselizara doan bidea, eta ezkerretara egingo dugu, eskuineko bidea hartu arte. Hala, bidea ez da Alegría-Dulantzin sartzen, eta herria ezkerretara uzten du (12,1 km).
Micaela J Portillak Una ruta europea lanean zioenez. Arabatik Konpostelara. San Adriango pasabidetik Ebrora, ibilbideak Aiarako ermita uzten zuen, erromatarren bidetik, orain zapaltzen dugun nekazaritzako pista beretik. Handik, San Juan ermitaren ondotik joango gara, Arraraingo despopulatuaren antzinako parrokia eta Arabako erromanikoaren zaharrenetako bat. Ureztatzeko ubidea, bideen gaineko zubia eta, aurrerago, kontuz, A-3110 errepidea gurutzatu ondoren, Burgelun sartuko gara (14,8 km). Eskuinetara, San Pedro eliza utzi eta Kale Nagusitik aterako gara. Kanpoaldera eskuineko pista asfaltatua hartuko dugu. Pixka bat gora egin eta bidean aurrera egingo du. Hainbat bidegurutzeren ondoren, 0,8 km Estibalizera eta 0,4 km Villafrancara iritsiko gara. Nahi izanez gero, Estibalizko santutegia bisitatzeko desbidera gaitezke. Erromanikoaren Interpretazio Zentro interesgarria du Arabak, 2015. urtearen hasieran inauguratua, baina bide ofiziala zuzenean jaisten da Villafrancara (17,4. km). Beste herri txiki bat da, hiriburutik hurbil dauden beste hainbat herritan bezala, familia bakarreko etxeak eta etxe zaharrak elkarrekin bizi direnak. Zuzen batek Argandoña hiriraino eramango gaitu. Bertan, eskailera batzuk Santa Columba parrokiara iritsiko dira, XIII. mendekoa, eta leihate ederra absidean. Elizaren ondoan atseden hartzeko gogoa dago. Atseden hori beharrezkoa da Arabako hiriburuaren erdiguneraino (18,7 km) gelditzen diren bi ordu ingururako.
Argandoñako irteeran, biribilgune baten ondoren, errepide bat hartuko dugu, hil eta A-132 errepideko bazterbidea hartu behar duena. Handik, Salvador hilerriko bidegurutzera joko dugu, ezkerretara, A-2130 errepidetik (21,4 km). Bidegurutze berean bi aukera ditugu: lehena, orain arte bezala, A-132tik jarraitzea, Elorriagara zuzenean iritsiz, eta hortik Gasteizera. Bigarren aukeratik (seinaleztatua) bidegurutzea hartu eta errepidea eskuinetik utziko dugu 700 metro egin ondoren. Aeromodelismo pista baten ondotik pasa, eta, beste errepide batera iristean, ezkerrera egingo dugu Arkaian sartzeko. Gaur egun, Natibitate elizaren atzetik, eskuinetik jarraitu eta bide azpitik pasa, eta Salburua urbanizazioraino joango gara. Lau auzok osatutako bizitegi handi honetatik Elorriagara iritsiko gara. Santiago hiribideak Gasteizko sarreraraino eramaten du erromesa. Udalak hiri-ibilbidea 40 x 40ko granitozko baldosekin seinalatu du, bieirako erliebearekin. Santiago hiribidetik Portal del Rey kaletik eta San Francisco kaletik igarotzen da, eta eskuinetara egiten du Cale Nueva Barnetik. Handik zuzen jarraitzen du San Vicente Paul kaletik eta ezkerretara Cantón de Santa Ana kaletik, Gasteizko alde zaharreko almendraren kaleetatik. Andre Maria Zuriaren plazan amaitzen da (27,4. km).
Zailtasunak
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Zer ikusi, zer egin
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