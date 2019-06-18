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Gasteiztik Argantzunerako etapa
Gometxatik Trebiñoko konderriraino hegoalderantz doan ibilbidea
Etapari buruzko informazioa 6: Gasteiztik Argantzunerako etapa
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Etapako interesguneak 6: Gasteiztik Argantzunerako etapa
Ibilbidea
Katedraletik Fray Zacarias Martínez kaletik jaitsiko gara Aihotz plazaraino. Han, Andre Maria Zuriaren plazara jaitsiko gara, eta handik Loma jeneralaren plazara iritsiko gara. Zuzen, Floridako parkea zeharkatuko dugu, trenbidearen azpitik pasa arte. Ondoren, eskuinetara egingo dugu, Fray Francisco de Vitoria pasealekutik. Gero, XII. mendeko Armentiako San Prudentzio basilikaren ondotik pasatuko gara. Garai horretan, zirkuluerdi-formako absidea, gurutzadura eta elementu apaingarriak ditu. 1776an osotasunaren erreforma garrantzitsu bat egin zen, gaur egun atseden guneak, askaldegiak eta iturriak dituen parke eder batez inguratua. San Prudentzio basilika igaro ondoren, zuzen jarraitu behar da erromesaren pasealekuan, A-4164 errepidearekin bat egiteko. Bigarren mailako errepidea da, N-102ari itsatsia eta paraleloa (4. km). XI. eta XII. mendeetan dokumentatutako Gometxara (5,8 km) iritsiko gara. Transfigurazioko eliza neoklasikoaren ondoren, eskuinetara segituko dugu pista asfaltatu batetik, eta herritik joko pista baten ondoan. Ereiteko soroak eta horiek zeharkatzen dituzten lurzatien pistak lur hauetan zehar egin dugun bidearen lekuko dira. Iraganeko mendeetan, erromesek eta bidaiariek Gasteiz eta La Puebla lotzen zituzten Ariñezen bidez. Gaur egun, N-102 eta A-1 errepideen alboetan edo Zadorra ibaiaren ertzean dago. Gaur, ordea, ez du balio 'iragana hobea izan zen' esateak. Ibilbideak aldatu egiten dira garai batetik bestera, eta gaur egun geografia nazionalean dabiltzan Donejakue bideak hurrengo mendeetan ere aztertuko dira, noski. Gometxatik bi kilometro eta seiehun metro geroago, A-4102 errepidea gurutzatuko dugu, Zumeltzu - goian ezkerrean - eta Ariñez lotzen dituena. (8,4 km). Handik bi kilometrora, Arabako Subijanan sartuko gara (10,5. km). Herri honetako San Estebanlo elizaz gain, Anda eta Zaraitzuko jauretxea da aipagarriena. Barrokoa da, XVIII. mendearen amaierakoa, eta Anda eta Salazar familiaren egoitza izan zen. Semeak, Don Simónek, Filipinetako gobernadorea izan zuen, eta Asiako artxipelagoan egon zela gogoratuko da fatxadaren armarrian, behealdean elefante bat erakusten baitu. Jauregia inguratu eta, iturriaren atzean, gorantz doan bidea hartuko dugu. Erne 250 metro ingurura - eskuin aldera jo behar da, eta gogorrenari aurre egin. Aldapa laburra da, eta eskertzen da gainerako igoerak patroirik ez izatea, bideak malda handiagoko tarte txikiekin tartekatzen baititu ordoki faltsuak. Pinuak, erkameztiak, haritz bihurriak eta sasi ilun baten gainean hazten diren gorostiak dira bidea babesten dutenak. Karraskalak presentzia-ekintza egiten duenean eta sasiak bide ematen dionean, gailurrera iristen gara (13. km). Trebiñoko konderrian gaude, Burgosko lurraldean eta fisikoki Araban sartuta. Egun argi batean, Kantabriako mendilerroa edo Toloño ikus daiteke aurrez aurre, eta, horizontearen lerroa itxiz, Demanda mendilerroko gailurrak, sarritan elurtuta. Jaitsiera, harri soltez eta mendi mediterraneoz betetako bidexka batetik, azkarra da eta malda handi bat gainditzen du Villanueva de la Okara iristeko (15. km). Sarreran, zainarekin apaindutako iturrian freskatu dezakegu. Irteeran, San Pedro eliza igaro ondoren - arkibolta eta kapitel ugariz hornitutako portada erromanikoa -, eskuinetik hartuko dugu Argantzungo La Puebla de Arganzonekin lotzen duen eskualdeko errepidea. Bi kilometro eta erdi egin ondoren, A-1 errepidearen azpitik pasa eta sarrerako biribilgunera iritsiko gara. Hirigunerako bidean, Zadorra ibaiaren ertzean, Argantzunen sartuko gara, Sorkunde kaletik, Plaza Nagusiraino (18,5 km).
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak