Etapa de Vitoria/Gasteiz a La Puebla de Arganzón

El itinerario

Desde la Catedral descendemos por la calle Fray Zacarias Martínez hasta la Plaza del Machete, una vez allí descendemos hasta la Plaza de la Virgen Blanca y de allí continuamos a la plaza del General Loma, recto atravesamos el parque de La Florida hasta pasar por debajo de las vías del tren, continuamos a la derecha por el paseo de Fray Francisco de Vitoria para al final de este tomar a la izquierda el paseo de Cervantes y una vez pasado el estadio de futbol de Mendizorroza continuar por la avenida de San Prudencio, llegamos frente a la estatua de este Santo, obispo de Tarazona que nació en Armentia allá por el siglo VII (Km 2,7). De seguido pasamos junto a la basílica de San Prudencio de Armentia, románica del siglo XII. De este periodo conserva el ábside semicircular, el crucero y los elementos decorativos. En 1776 se llevó a cabo una importante reforma del conjunto, rodeado en la actualidad de un bonito parque con áreas de descanso, merenderos y fuentes. Pasada la basílica de San Prudencio se continúa recto por el paseo del Peregrino para conectar con la A-4164, carretera secundaria pegada y paralela a la N-102 (Km 4). Por ella llegamos a Gometxa (Km 5,8), pueblo ya documentado en los siglos XI y XII. Tras su iglesia neoclásica de la Transfiguración continuamos a mano derecha por una pista asfaltada y abandonamos la localidad junto a una pista de juego. Los campos de siembra y las pistas parcelarias que los surcan son testigos de nuestro paso por estas tierras. En siglos pasados peregrinos y viajeros enlazaban Vitoria con La Puebla a través de Ariñez, hoy flanqueado por la N-102 y la A-1, o a la vera del río Zadorra. Sin embargo hoy no vale decir aquello de 'cualquier tiempo pasado fue mejor'. Las rutas cambian al antojo de los tiempos y los Caminos a Santiago que hoy recorren la geografía nacional se estudiarán también, como no, en los siglos venideros. Dos kilómetros y seiscientos metros después de Gometxa cruzamos la A-4102, carretera que une las localidades de Zumeltzu - arriba a la izquierda - con Ariñez. (Km 8,4). Dos kilómetros más adelante entramos en Subijana de Álava (Km 10,5). Aparte de la iglesia de San Estebanlo más reseñable de esta población es la casa señorial de Anda y Salazar. Es barroca, de finales del XVIII y fue residencia de la familia Anda y Salazar. El hijo, Don Simón, fue Gobernador de Filipinas y su estancia en el archipiélago asiático es recordada en el escudo de la fachada, que muestra un elefante en la parte inferior. Rodeamos el palacio y, tras la fuente, cogemos un camino que asciende. A unos 250 metros ' atentos - hay que torcer a mano derecha y afrontar la parte más dura. El repecho es breve y se agradece que el resto de la subida no siga ningún patrón, ya que el camino alterna falsos llanos con pequeños tramos de más pendiente. Pinos, quejigos, robles retorcidos y hasta acebos que crecen sobre un tupido matorral abrigan la senda. Cuando el carrascal hace acto de presencia y la maleza da paso al claro alcanzamos el alto (Km 13). Nos encontramos en el Condado de Treviño, territorio perteneciente a Burgos e inmerso físicamente en Álava. En un día claro se puede apreciar, al frente, la sierra de Cantabria o Toloño y, cerrando la línea del horizonte, las cumbres, a menudo nevadas, de la sierra de la Demanda. El descenso, por una senda poblada de piedra suelta y monte mediterráneo, es rápido y salva una fuerte pendiente para llegar hasta Villanueva de la Oca (Km 15). A la entrada podemos refrescarnos en la fuente decorada con venera. A la salida, pasada la iglesia de San Pedro - de portada románica con ricos detalles en arquivoltas y capiteles - tomamos, por la derecha, la carretera comarcal que enlaza con La Puebla de Arganzón. Tras dos kilómetros y medio de carretera pasamos bajo la A-1 y llegamos a la rotonda de entrada. En dirección centro urbano y a la vera del río Zadorra entramos en La Puebla de Arganzón por la calle Concepción Sorkunde que conduce hasta la misma plaza Mayor (Km 18,5).