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Etapa de Salvatierra/Agurain a Vitoria/Gasteiz
Información sobre a etapa 5: Etapa de Salvatierra/Agurain a Vitoria/Gasteiz
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Puntos de interese da etapa 5: Etapa de Salvatierra/Agurain a Vitoria/Gasteiz
O itinerario
En a praza de San Juanspan:LNwcQw;, xunto span:LNwcQw;á portentosa igrexa e fronte aos soportais, iniciamos esta quinta etapa que discorre integramente por territorio alavés. Canalizamos cale Portal do Rei, baixamos por ela até a rotonda e desviámonos pola segunda da dereita: cale Forosspan:LNwcQw;, xunto span:LNwcQw;á sucursal bancaria. Durante un quilómetro e setecentos metros continuaremos rectos por ela, xunto á estrada de enlace e naves industriais. Neste tramo pasaremos un par de rotondas e, ao chegar a unha terceira, viraremos á esquerda cara a o Polígono Agurain (Km 1,8). Logo á dereita, á beira da plataforma DHL, e máis adiante á esquerda, onde una sinal indica Gazeo 1,2 Km. Pasamos baixo a A-1 e tomamos una pista agrícola que, tras pasar o cemiterio, chega a Gazeo. Na mesma entrada recíbenos a ábsida de a igrexa de San Martín de Tours, románica e afamada polas pinturas murais góticas presentes no seu interior (Km 3,8).
Deixamos Gazeo por unha estrada que abandonamos en breve paira torcer á dereita (dirección Ezkerekotxa) por unha pista asfaltada que avanza entre terreos de labor. Por ela alcanzamos Ezkerekotxa, onde o porte de a igrexa de San Román destaca sobre as casas baixas do pobo. A ventá románico da ábsida e a sobria portada ben merecen una pausa (Km 5,8). Abandonamos esta poboación por pista asfaltada, pasando xunto ao apeadeiro do tren, onde iniciamos un repecho, e transitando despois próximos ás vías do ferrocarril. Ao chegar xunto a una pasarela metálica que cruza as vías, o camiño vira cara á dereita e chega xunto a una balsa de auga (Km 9,1). Abundan en a Llanada Alavesa, vasta extensión agrícola sementada de cereal e remolacha azucreira, e son balsas de regadío artificiais e construídas sobre antigos mananciais. Cómodos, proseguimos pola pista durante preto de quilómetro e medio paira cruzar a estrada A-3112 (Km 10,5). Quilómetro e medio despois deixamos á dereita o camiño que se dirixe á ermida de A nosa Señora de Ayala e torcemos á esquerda paira tomar inmediatamente o desvío da dereita. Desta forma o Camiño non entra en Alegría/Dulantzi, deixando esta poboación a man esquerda (Km 12,1).
Segundo apuntaba Micaela J Portilla na súa obra Una ruta europea. Por Álava a Compostela. Do Paso de San Adrián ao Ebro, o itinerario deixaba a ermida de Ayala polo camiño coñecido como ‘dos romanos’span:LNwcQw;, a mesma pista agrícola que pisamos agora. Por ela achegámonos xunto a a ermida de San Juan, antiga parroquia do despoblado de Arrarain e una das máis antigas do románico alavés. Tras cruzar a canle de rega, unha ponte sobre as vías e máis adiante, con precaución, a estrada A-3110, entramos en Elburgo (Km 14,8). A man dereita deixamos a igrexa de San Pedro e saímos pola rúa Maior. Nos arredores collemos a pista asfaltada da dereita, que ascende lixeiramente e que torna en camiño. Tras varias cruces chegamos ao que sinaliza 0,8 Km a Estíbaliz e 0,4 a Villafranca. Opcionalmente podemos desviarnos paira visitar o Santuario de Estíbaliz, cun interesante Centro de Interpretación do Románico en Álava inaugurado a comezos de 2015, pero o camiño oficial baixa directo a Villafranca (Km 17,4). Trátase doutra pequena poboación onde, como en tantas outras próximas á capital, tamén conviven os unifamiliares coas casas antigas. Una recta conduce até a próxima Argandoña, onde unhas escaleiras acceden até a parroquia de Santa Columbaspan:Bbjs5A;, do século XIII e bonita ventá na ábsida. Xunto á igrexa apetece un descanso, necesario paira as preto de dúas horas que restan até o centro da capital alavesa (Km 18,7).
Á saída de Argandoña, tras unha rotonda, tomamos una estrada que morre e que obriga a tomar a beiravía de a estrada A-132. Por ela seguimos até o cruzamento do cemiterio do Salvador, a man esquerda por a A-2130 (Km 21,4). No mesmo cruzamento temos dúas opcións: a primeira é continuar como até agora pola A-132, chegando directamente a Elorriaga e de aí a Vitoria. Pola segunda opción (sinalizada) tomamos o cruzamento e deixamos a estrada pola dereita tras 700 metros. Pasamos xunto a una pista de aeromodelismo e, ao chegar a outra estrada, viramos á esquerda paira entrar en Arcaya. Actualmente, tras a igrexa da Natividade, seguimos pola dereita paira pasar baixo as vías e dirixímonos até a urbanización Salburua. Desde este gran residencial formado por catro barrios chegamos até Elorriaga. A avenida de Santiago encárgase aquí de guiar ao peregrino até a entrada de Vitoria. O Concello sinalizou o itinerario urbano con baldosas de granito de 40×40 co relevo da vieira. Transita desde a avenida de Santiago por por cálea Portal do Rei e rúa San Francisco, onde vira a man dereita por Cálea Nova Dentro. Desde aquí segue recto por cálea San Vicente Paul e torce á esquerda pola rúa Cantón de Santa Ana, seguindo un periplo polas rúas que forman a améndoa do casco antigo vitoriano. Desemboca en a praza da Virxe Branca (Km 27,4).
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