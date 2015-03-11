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Albergue de Villares de Órbigo
Rúa Arnal, 21
Villares de Órbigo (León)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Le
Observacións: Hospitalidade tradicional con cea comunitaria e almorzo a donativo. É una casa antiga de labranza rehabilitada. Ten una biblioteca pequena con libros de consulta e de intercambio en varios idiomas. Está situada xunto ao bar de Villares de Órbigo.
Camiño Francés
Etapa de San Martín do Camiño a Astorga
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