Camino Francés Etapa de San Martín del Camino a Astorga
Calle Arnal, 21
Albergue de Villares de Órbigo
Disponible sin conexión
1526102
Calle Arnal, 21
Villares de Órbigo (León)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Martin & Merel
Observaciones: Albergue holandesa con relajante jardín con hamacas. Habitaciones pequeñas con un máximo de 6 camas. Posibilidad de cena y desayuno comunitarios. Hablamos holandés, inglés, alemán, español y francés.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 20
Etapa de San Martín del Camino a Astorga
km 24,2
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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