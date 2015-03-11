Albergue de Villares de Órbigo

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Martin & Merel

Observaciones: Albergue holandesa con relajante jardín con hamacas. Habitaciones pequeñas con un máximo de 6 camas. Posibilidad de cena y desayuno comunitarios. Hablamos holandés, inglés, alemán, español y francés.