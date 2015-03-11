Castellano
Planificar mi Camino
  1. Inicio ·
Camino Francés Etapa de San Martín del Camino a Astorga

Albergue de Villares de Órbigo

Disponible sin conexión
1526
102
Albergue de Villares de Órbigo

Calle Arnal, 21
Villares de Órbigo (León)

987 13 29 35

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Martin & Merel

Observaciones: Albergue holandesa con relajante jardín con hamacas. Habitaciones pequeñas con un máximo de 6 camas. Posibilidad de cena y desayuno comunitarios. Hablamos holandés, inglés, alemán, español y francés.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de San Martín del Camino a Astorga Etapa 20

Etapa de San Martín del Camino a Astorga

km 24,2
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
Añadir albergue a mi selección

¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.

Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de Santiago

Ver todos

¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?

¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?

Si tienes fotografías de "El Camino de Santiago" que quieras compartir con nosotros, puedes enviarlas y ampliar la galería de fotografías.

¡Envía tus fotografías! Ver todas las fotografías