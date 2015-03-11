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Villares de Orbigoko aterpetxea
Arnal kalea, 21
Villares de Órbigo (Leon)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Irakurri
Oharrak: Ospitalizazio tradizionala, afari komunitarioarekin eta gosaria dohaintzaz. Eraberritutako nekazaritzako etxe zaharra da. Kontsulta- eta truke-liburuak dituen liburutegi txiki bat du, hainbat hizkuntzatan. Villares de Órbigo tabernaren ondoan dago.
Bide frantsesa
Astorgako bideko San Martin etapa
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