Euskara
Nire bidea planifikatu
  1. Hasiera ·
Bide Frantsesa Astorgako bideko San Martin etapa

Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.

Villares de Orbigoko aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
1518
0
Albergue villares de orbigo

Arnal kalea, 21
Villares de Órbigo (Leon)

987 13 29 35

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Irakurri

Oharrak: Ospitalizazio tradizionala, afari komunitarioarekin eta gosaria dohaintzaz. Eraberritutako nekazaritzako etxe zaharra da. Kontsulta- eta truke-liburuak dituen liburutegi txiki bat du, hainbat hizkuntzatan. Villares de Órbigo tabernaren ondoan dago.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Astorgako bideko San Martin etapa Etapa 20

Astorgako bideko San Martin etapa

km 24,2
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
Gehitu aterpetxea nire hautaketari

Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?

Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.

Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

Ikusi denak

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.

Bidali zure argazkiak! Argazki guztiak ikusi