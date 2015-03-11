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Alberg de Villares d'Órbigo
Carrer Arnal, 21
Villares d'Órbigo (Lleó)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Llegeix
Observacions: Hospitalitat tradicional amb sopar comunitari i desdejuni a donatiu. És una casa antiga de cultiu rehabilitat. Té una biblioteca petita amb llibres de consulta i d'intercanvi en diversos idiomes. Està situada al costat del bar de Villares d'Órbigo.
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