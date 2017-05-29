Via da Prata Etapa de Benavente a Alija del Infantado
C/ Os Majuelos, s/n. Xunto á Casa de Cultura
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Albergue de Villabrázaro
Dispoñible sen conexión
270
C/ Os Majuelos, s/n. Xunto á Casa de Cultura
Villabrázaro (Zamora)
Propiedade do albergue: Concello de Villabrázaro
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Villabrázaro
Persoa encargada de atender o albergue:
Observacións: As chaves pódense conseguir no Bar Real, á entrada da localidade.
Vía da prata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 24
Etapa de Benavente a Alija del Infantado
km 22,1
Tempo 05H 15’
Dificultade baixa
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