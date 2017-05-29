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Via da Prata Etapa de Benavente a Alija del Infantado

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Albergue de Villabrázaro

Dispoñible sen conexión
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Albergue de villabrazaro

C/ Os Majuelos, s/n. Xunto á Casa de Cultura
Villabrázaro (Zamora)

633 493 584 (Jose); 633 475 844 (Jorge)

[email protected]

Propiedade do albergue: Concello de Villabrázaro

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Villabrázaro

Persoa encargada de atender o albergue:

Observacións: As chaves pódense conseguir no Bar Real, á entrada da localidade.

Vía da prata

Vía da prata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Benavente a Alija del Infantado Etapa 24

Etapa de Benavente a Alija del Infantado

km 22,1
Tempo 05H 15’
Dificultade baixa
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